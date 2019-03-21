Президент Литвы убеждена, что ЕС перенесет сроки Brexit

Президент Литвы Даля Грибаускайте выразила убеждение, что Евросоюз (ЕС) примет решение отложить сроки выхода Соединенного Королевства (СК).
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

Накануне саммита ЕС правительство английского премьера Терезы Мэй попросило отложить Brexit с 29 марта до 30 июня.

"Я убеждена, что после определенных дискуссий мы, страны ЕС, точно будем склонны помочь премьеру разговаривать с парламентом СК, а это означит, что мы точно поддержим (перенос сроков - BNS)", – сказала глава государства в транслировавшемся в четверг интервью радио LRT.

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По ее словам, нынешний хаос в Лондоне все же "очень осложняет способность и желание всех нас, европейских стран, и особенно возможности помочь СК".

Д. Грибаускайте утверждала, что "независимо от драмы", ЕС считает СК близким партнером в областях безопасности и экономики.

Правительство СК просит отложить сроки Brexit после того, как парламент страны дважды отклонил согласованный Т. Мэй с лидерами ЕС договор о Brexit, но потом было решено, что Великобритания не может выйти из Сообщества без какого-либо соглашения.

Т. Мэй говорит, что перенос сроком нужен, чтобы можно было попытаться убедить парламент одобрить соглашение с третьего раза.

На заседании Европейского совета также будет обсжудаться подготовка к предстоящей в апреле встрече лидеров стран ЕС и Китая.

Президент призвала ЕС придерживаться единой позиции в экономических отношениях с Пекином.

"Мы должны основывать их на таких же принципах, как и с другими третьими странами, особенно когда речь идет о конкурсных закупках, чтобы были одинаковые условия как в Китае, так и в Европе, чтобы отношения были равноценными, без дискриминации", - сказала Д. Грибаускайте.

В Брюсселе будут обсуждаться и рекомендации европейского семестра для ЕС и еврозоны. Представленный в феврале отчет Еврокомиссии подчеркивает, что Литва достигла умеренного прогресса.

Главы государств также обсудят вопросы внутреннего рынка, климатических изменений и борьбы с дезинформацией.

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