"По словам главы государства, у трансатлантических отношений нет никакой другой альтернативы. Прочная связь между двумя берегами Атлантики - основа общей безопасности США и всей Европы", - говорится в распространенном президентской пресс-службой сообщении.

"Поэтому необходимо преодолевать возникшую напряженность, воздерживаться от односторонних решений и твердо придерживаться взятых обязательств - повышать безопасность, увеличивать финансирование обороны, эффективно модернизировать вооруженные силы и инфраструктуру, проводить в жизнь решения саммита НАТО", - говорится в нем.

Д. Грибаускайте в среду встретилась с участниками начинающейся в среду в Вильнюсе международной конференции "Восстановление европейской и трансатлантической устойчивости", инициатором которой стал экс-президент Литвы Валдас Адамкус.

В последнее время между ЕС и США царит напряженность из-за торговли, а также из-за ядерного соглашения по Ирану, так как ЕС хочет защитить инвестирующие в этой стране свои предприятия от санкций Вашингтона. США вышли из этого соглашения в мае.

Как сообщает президентская пресс-служба, на встрече также была затронута тема Украины.

По словам главы государства, в этой стране враждебные силы опробуют сценарии гибридной войны, впоследствии они превращаются в агрессивные выпады, направленные против демократических процессов в странах Запада.

Как отмечает Д. Грибаускайте, необходимо помочь Украине, потому что она не только борется за свой выбор идти путем транстатлантической интеграции, но одновременно защищает демократические ценности Запада.

На Востоке Украины более четырех лет продолжается война между Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией сепаратистами, во время которой погибло более 10 тысяч человек.

Россия в 2014 году аннексировала украинский полуостров Крым.

Конференция под патронажем В. Адамкуса проводится уже второй раз.

Помимо других гостей, на конференцию прибудут спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер, бывший президент Украины Виктор Ющенко, председатель Комитета по иностранным делам Европарламента Эльмар Брок, политики и эксперты из Германии, Франции, Грузии, Молдавии, Польши, России и других стран.