Президенты Литвы Даля Грибаускайте сказала, что трудно поверить в то, что горел собор Парижской Богоматери, это известие потрясает до глубины души.
Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedroje kilo gaisras
© AFP / Scanpix

"В это трудно поверить, это потрясение. Мы молимся за Нотр-Дам-де-Пари", – писала в твиттере президент.

Согласно имеющейся информации, пожар может быть связан с проводившимися в соборе реновационными работами.

В результате пожара обрушился шпиль, сгорела кровля.

Пожар начался 15 апреля, в 18.50 ч по местному (в 19.50 ч. по литовскому) времени.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В соборе Парижской Богоматери - сильный пожар. Oбрушились шпиль и кровля (146)

В центре Парижа загорелась одна из главных...

Политика

Президент Литвы: трудно поверить в то, что горел собор Парижской Богоматери (7)

Президенты Литвы Даля Грибаускайте сказала, что...

Мнения кандидатов в президенты Литвы о России разделились: политика Грибаускайте подверглась критике (25)

Мнения кандидатов в президенты Литвы о дальнейших...

Правительство Литвы просит прокуроров оценить деятельность финансовых организаций в кризис (16)

После того, как на минувшей неделе председатель...

Ущацкас о Мотузасе: отзыв посла - это серьезный сигнал (9)

Вигаудас Ушацкас , который 4 года работал...

Разногласия по морю: в Латвии хотят нефти, в Литве - узаконить границу (46)

Двухсторонний договор об установлении границы с...

TOP новостей

Мнения кандидатов в президенты Литвы о России разделились: политика Грибаускайте подверглась критике (25)

Мнения кандидатов в президенты Литвы о дальнейших...

Район, который прежде считали престижным, сейчас радует невысокими ценами (1)

Покупатели, которых не интересует жилье в городе,...

Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedroje kilo didelis gaisras, nugriuvo jos smailė Paryžiaus Dievo Motinos katedrą niokoja didžiulis gaisras Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedroje kilo didelis gaisras, nugriuvo jos smailė Paryžiaus Dievo Motinos katedrą niokoja didžiulis gaisras Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedroje kilo didelis gaisras, nugriuvo jos smailė

В соборе Парижской Богоматери - сильный пожар. Oбрушились шпиль и кровля (146)

В центре Парижа загорелась одна из главных...

Холодная погода уходит – ждут приятные перемены

В понедельник после обеда в Литву с востока пришли...

Пьяные вандалы спилили самое красивое пасхальное дерево Литвы (6)

В течение 10 лет жителей Шедувы радовало пасхальное...