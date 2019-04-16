"В это трудно поверить, это потрясение. Мы молимся за Нотр-Дам-де-Пари", – писала в твиттере президент.
Согласно имеющейся информации, пожар может быть связан с проводившимися в соборе реновационными работами.
В результате пожара обрушился шпиль, сгорела кровля.
Пожар начался 15 апреля, в 18.50 ч по местному (в 19.50 ч. по литовскому) времени.
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