Президент Литвы: Тихановская сдала тест на коронавирус, она чувствует себя хорошо

Глава страны сообщил, что дважды разговаривал с Тихановской по телефону и что она чувствует себя хорошо, "принимает на себя ответственность в качестве национального лидера, который будет поднимать и призывать подниматься свой народ".
Он сообщил, что тесты Тихановской на коронавирус отрицательные, добавил, что она собирает координационный комитет, который и будет инструментом диалога в Беларуси.
"Думаю, она в ближайшее время будет больше проявлять себя как лидер своего народа. В Литве у нее будут все возможности для этого с учетом всех требований безопасности", - уверил президент.
После президентских выборов, которые многие считают сфальсифицированными, С. Тихановская уехала в Литву.
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