aA
Находящейся в Литве кандидату от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлане Тихановской был сделан тест на коронавирус - он отрицательный, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.
Президент Литвы: Тихановская сдала тест на коронавирус, она чувствует себя хорошо
© Itar-Tass / Scanpix

Глава страны сообщил, что дважды разговаривал с Тихановской по телефону и что она чувствует себя хорошо, "принимает на себя ответственность в качестве национального лидера, который будет поднимать и призывать подниматься свой народ".

Он сообщил, что тесты Тихановской на коронавирус отрицательные, добавил, что она собирает координационный комитет, который и будет инструментом диалога в Беларуси.

Статьи по теме:
Протесты в Беларуси, день 11: обращение Тихановской, забастовки, митинги "За бацьку!"  (23)
Тихановская - ЕС: "Господин Лукашенко потерял всякую легитимность"  (126)

"Думаю, она в ближайшее время будет больше проявлять себя как лидер своего народа. В Литве у нее будут все возможности для этого с учетом всех требований безопасности", - уверил президент.

После президентских выборов, которые многие считают сфальсифицированными, С. Тихановская уехала в Литву.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Светлана Тихановская поздравила мужа с днем рождения и передала его слова: он просит, чтобы вы не сидели (151)

Светлана Тихановская записала новое обращение по...

TOP новостей

Принятые правительством Литвы новшества: меняются условия проведения мероприятий (5)

В среду правительство Литвы еще раз изменило...

ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси (37)

По словам канцлера ФРГ Меркель, голосование не было ни...

Aliaksandras Lukašenka

Беларусь - 11 день протестов: забастовки продолжаются, Лукашенко наступает, кто и как может помочь протестующим? (51)

В Беларуси идет 11 день протетстов против насилия...

Правительство Литвы намерено пересмотреть порядок ношения масок в кафе (9)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

Перед мероприятием "Путь свободы" – предупреждение эпидемиологов: маски и перчатки (24)

В выходные в Литве состоится грандиозное мероприятие,...

|Maža didelių žinių kaina