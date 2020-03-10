"Сейчас ситуация благоприятна для создания государства всеобщего благосостояния, ее, конечно же, может осложнить распространение коронавируса" – сказал глава страны в интервью Žinių radijas.
Если вирус будет дальше распространяться, если он значительно скажется на развитии экономики в мире, а значит и на экономике основных партнеров Литвы, конечно же, наша экономическая ситуация может не позволить внедрять необходимые средства такими темпами", – сказал президент.
Несмотря на это, Науседа считает, что Литва сейчас может использовать развитие экономики, поскольку экономику толкает вперед внутренний фактор.
"Литовская экономика сейчас больше идет вперед за счет внутренних ресурсов – покупательной способности, роста зарплат, других социальных выплат. Это формирует определенную независимость от внешних процессов, насколько это вообще возможно в такой маленькой и открытой экономике, какой является литовская экономика", – сказал президент.
Он заметил, что "оптимизма и ожиданий в стране достаточно", даже с учетом неблагоприятных факторов, связанных с коронавирусом.
Во всем мире опасаются, что коронавирус отрицательно скажется на экономике.
На данный момент во всем мире зафиксировано больше 114 000 случаев коронавируса и больше 4000 смертельных случаев.
В Литве до сих пор подтвержден лишь один один случай заболевания коронавирусом.
TOP новостей
Новейшие рейтинги: особого роста не наблюдается (5)
Несмотря на то, что особых перемен в рейтингах парий...
Президент Литвы: стремление к созданию государства всеобщего благосостояния осложнит коронавирус
Стремление к созданию государства всеобщего...
Вся Италия - красная зона: передвижение по стране ограничено из-за коронавируса (13)
Италия, ставшая очагом распространения коронавируса в...
Последние данные о коронавирусе в Литве: исследованы 15 образцов, результаты отрицательные
По данным на 9.30 ч. 10 марта 2020 года, в Литве новых случаев...