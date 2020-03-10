Президент Литвы: стремление к созданию государства всеобщего благосостояния осложнит коронавирус

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Стремление к созданию государства всеобщего благосостояния может осложнить распространение коронавирус, сказал президент Литвы Гитанас Науседа.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

"Сейчас ситуация благоприятна для создания государства всеобщего благосостояния, ее, конечно же, может осложнить распространение коронавируса" – сказал глава страны в интервью Žinių radijas.

Если вирус будет дальше распространяться, если он значительно скажется на развитии экономики в мире, а значит и на экономике основных партнеров Литвы, конечно же, наша экономическая ситуация может не позволить внедрять необходимые средства такими темпами", – сказал президент.

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Несмотря на это, Науседа считает, что Литва сейчас может использовать развитие экономики, поскольку экономику толкает вперед внутренний фактор.

"Литовская экономика сейчас больше идет вперед за счет внутренних ресурсов – покупательной способности, роста зарплат, других социальных выплат. Это формирует определенную независимость от внешних процессов, насколько это вообще возможно в такой маленькой и открытой экономике, какой является литовская экономика", – сказал президент.

Он заметил, что "оптимизма и ожиданий в стране достаточно", даже с учетом неблагоприятных факторов, связанных с коронавирусом.

Во всем мире опасаются, что коронавирус отрицательно скажется на экономике.

На данный момент во всем мире зафиксировано больше 114 000 случаев коронавируса и больше 4000 смертельных случаев.

В Литве до сих пор подтвержден лишь один один случай заболевания коронавирусом.

ru.DELFI.lt
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