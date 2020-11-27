"Пока скажу лишь, что уже сейчас вижу - весь список утвержден не будет", – сказал журналистам 27 ноября президент.

"Пока не могу сказать, сколько позиций мы оспорим. Это было бы безответственно, ведь мы только-только начали встречи с кандидатами. Пока ответ такой", - сказал глава страны.

Президент сказал, что Шимоните сообщат о неподходящих кандидатах.

"Мы информируем премьера перед тем, как объявить список. Не хочется сообщать после каждой встречи, мы это сделаем в начале следующей недели. (…) Еще назначены встречи на понедельник, а во вторник мы объявим решение", - сказал он, заметив, что его советники никого не прочили в советники кандидатам.

"Таких предложений не было (...). Мы спрашиваем у самого кандидата, есть ли у него команда, если нет - какие идеи у него есть. (…) Это для нас главное. Все остальное, я не знаю, откуда берется, это какие-то трактовки, сомнения, теории заговора, у которых нет никаких оснований", - сказал Науседа.

Он заметил, что не всех кандидатов Шимоните согласовывала с президентской службой, поэтому это еще не окончательный список.

"Да, некоторых кандидатов согласовывали, некоторые фамилии не появились в списке, поскольку мы не видели оснований для внесения их в список. Но мы сразу договорились, что этот список, который принесли - не окончательный. Это не выданные министрам паспорта, они должны пройти через фильтр бесед", - сказал Науседа.