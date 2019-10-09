"Вопросы засекречены, поэтому повестка дня не сообщается", – сказал BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

По Конституции ГСО рассматривает и координирует важнейшие вопросы обороны государства. В составе ГСО входят президент, премьер-министр, председатель Сейма, министр обороны и главнокомандующий армией, иногда президент приглашает и других должностных лиц.

Заседание ГСО состоится в Президентском дворце в 14.30.