Президент Литвы Гитанас Науседа в среду созывает Госсовет по обороне (ГСО), вопросы, которые на нем будут рассматриваться, оставлены без комментариев.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

"Вопросы засекречены, поэтому повестка дня не сообщается", – сказал BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

По Конституции ГСО рассматривает и координирует важнейшие вопросы обороны государства. В составе ГСО входят президент, премьер-министр, председатель Сейма, министр обороны и главнокомандующий армией, иногда президент приглашает и других должностных лиц.

Заседание ГСО состоится в Президентском дворце в 14.30.

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