"Вопросы засекречены, поэтому повестка дня не сообщается", – сказал BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.
По Конституции ГСО рассматривает и координирует важнейшие вопросы обороны государства. В составе ГСО входят президент, премьер-министр, председатель Сейма, министр обороны и главнокомандующий армией, иногда президент приглашает и других должностных лиц.
Заседание ГСО состоится в Президентском дворце в 14.30.
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