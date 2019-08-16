Президент Литвы Гитанас Науседа высказал сожаление о решении Латвии покупать электроэнергию на строящейся в Беларуси Островецкой АЭС, но признаёт, что этот шаг Латвии не был неожиданным.
Atominė elektrinė
© Reuters / Scanpix

По словам Г.Науседы, правительство Латвии решило покупать электроэнергию у Беларуси, не завершив консультации с Министерством энергетики Литвы.

"Решение латышей - это политическое решение. Насколько я знаю, с Министерством энергетики Литвы были проведены консультации, но решение было принято до окончания консультаций, о чём приходится только сожалеть", - заявил президент Литвы журналистам в Берлине в среду вечером.

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"Сильно ли это удивило? Пожалуй, нет", - добавил он.

Правительство Латвии заявило в среду, что будет закупать электроэнергию непосредственно у Беларуси, в то время как Литва введёт блокаду на импорт электроэнергии.

Литва ранее надеялась, что бойкот импорта электроэнергии может остановить проект сооружения электростанции в Островце, но другие страны региона и учреждения Европейского союза (ЕС) не поддержали эту инициативу.

Правительство Латвии объявило, что как только Литва прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью, торговля электроэнергией пойдёт через латвийскую границу.

В среду Г.Науседа признал, что надеяться экономическими мерами остановить проект АЭС было наивно, а "поезд далеко ушёл", но подчеркнул, что нельзя поощрять, по его словам, неустойчивый и небезопасный проект.

По мнению Г.Науседы, ответственность за это должны взять на себя бывшие власти Литвы.

"Остановить одними экономическими рычагами электростанцию, которая построена уже на 90%, пожалуй, было несколько наивно", - сказал глава государства.

"Останавливать надо было в 2011-2012 годах, когда мы подписывали коммюнике о сотрудничестве с Беларусью в сфере атомной энергетики. Во всяком случае, я мог бы показать оригинал этого коммюнике", - сказал президент.

"Сегодня поезд далеко ушёл. Тем не менее, (...) нам самим не стоит поощрять развитие этого неустойчивого и небезопасного проекта", - добавил он.

Правительство Литвы утверждает, что в 50 километрах от Вильнюса Островецкая АЭС строится без соблюдения стандартов безопасности и экологии. Минск отвергает подобные обвинения.

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