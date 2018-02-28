"Очевидно, что министр не контролирует положение в министерстве и не способна организовать бесперебойную работу", - говорится в комментарии, предоставленном пресс-службой президента агентству BNS.

Президент заявила это после заявлений сотрудницы Минюста Расы Казенене о том, что вице-министр Р. Бакшис мог оказывать давление при проведении аудита тюремной системы.

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Ответственность и возможности министра юстиции оставаться на занимаемой должности президент обсудит с премьером Саулюсом Сквернялисом после его возвращения из отпуска.

Премьер должен выйти на работу в понедельник.

Р. Казенене на пресс-конференции в среду сказала, что еще во время проведения проверки Правенишкской исправительной колонии Р. Бакшис блокировал предложение заведующей Отделом централизованного внутреннего аудита Министерства юстиции Дориты Висалгене и ее самой обратиться в правоохранительные органы. Р. Казенене говорил, что на встрече, на которой Р. Бакшис заблокировал эту инициативу, присутствовала и сама министр М. Вайнюте.

Министр уверяет, что она не тормозила "никакие процессы". Она также отрицала высказанные в среду советником премьера Скирмантасом Малинаускасом замечания о том, что главные решения в министерстве принимает не министр, а Р. Бакшис, а также опасения по поводу того, что поставлена цель, чтобы Р. Казенене ушла из министерства.

"Это была бы большая потеря для министерства, потому что благодаря ей (Р. Казенене - ред.) было раскрыто действительно много нарушений", - сказала она.

Министр подтвердила, что в 2001 году она вместе с Р. Бакшисом работала в Национальной судебной администрации, он был ее руководителем.

Вице-министр юстиции Раймондас Бакшис называет афронтом брошенные ему обвинения в блокировании аудита тюремной системы. Он намерен выяснить ситуацию с премьером после возвращения того из отпуска.

"Я прочитал заголовки, что я чинил препятствия - это абсолютный афронт", - сказал Р. Бакшис BNS.

Он сказал, что на основании выводов аудита проводятся изменения в тюремной системе и ликвидируются установленные аудитом недостатки, поэтому претензии в том, что этому чинились препятствия, по меньшей мере непонятны.

Р. Казенене также упомянула, что не чувствует себя в безопасности, что у нее есть конкретные доказательства слежки за ней и ее мужем, в связи с чем она обратилась в полицию - там начато расследование в связи с незаконным сбором информации. По словам министра, относительно обеспечения безопасности Р. Казенене уже предпринято обращение в Департамент полиции, она говорит, что будет рассмотрена и возможность предоставления Р. Казенене государственной защиты.