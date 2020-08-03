Президент Литвы согласен с предложением правительства объявить 13 января нерабочим днем

"Да, я согласен, чтобы 13 января был объявлен нерабочим днем", - сказал Г. Науседа журналистам в Бирштонасе в понедельник.
Правительство на прошлой неделе одобрило предложение Министерства социальной защиты и труда внести изменения в Закон о памятных днях и Трудовой кодекс, предусмотрев, чтобы День защитников свободы, 13 января, стал праздничным днем. Сейчас он значится в перечне памятных дат.
Окончательное решение должен принять Сейм.
Правительство предлагает объявить 13 января нерабочим днем вместо 2 ноября, Дня поминовения усопших.
Сейчас в Литве 16 праздничных дней. Как отмечает Министерство соцзащиты и труда, Литва входит в число государств-членов Евросоюза, в которых больше всего нерабочих дней.
Согласно подсчетам, один нерабочий день означает для бюджета убыток примерно в 50 млн евро.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Науседа: не исключено, что придется вернуться к вопросу закрытия границ ЕС (14)
Из-за ухудшения в Европе ситуации с распространением...
Польша и Нидерланды – превысили показатель: еще несколько дней изоляция после возвращения из этих стран не грозит
С 3 августа в Литве действует новый список стран,...
"Интеграция не подразумевает под собой ассимиляцию": Спустя 10 лет в Литве могут принять Закон о национальных меньшинствах (58)
В последнее время в Литве все чаще поднимают вопрос о...
Специалист: цена электроэнергии БелАЭС может стать оружием манипуляций в руках Кремля
Продажа электроэнергии БелАЭС по цене ниже...
В Литве вступают в силу новые ограничения: самоизолироваться должны возвращающиеся из Франции и Мальты (16)
Жители Литвы, возвращающиеся из Франции и Мальты, с 3...