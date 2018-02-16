"Уважаемые жители Литвы! Дорогие гости! Поздравляю вас с праздником!Литовское государство вступает в новое столетие! Сегодня на каждом ценящем свободу доме развевается наш трехцветный флаг. А это означает более сильное Государство, жители которого понимают ответственность за свое творение Свободы и дух которого не сломают ни собственные запреты, ни чужие требования", – сказала президент во время церемонии поднятия флагов трех стран Балтии.

Президент сказала, что сегодня с благодарностью и гордостью вспоминает всех, кто поднял нашу страну из небытия, кто заложил фундамент нашего сегодняшнего дня.

"Это был необыкновенно стремительный полет в будущее, к свету – в свободный мир. Нас пытались остановить и уничтожить, силой стереть любое воспоминание о Первой Республике. Тогда народ снова поднялся на борьбу за Независимость", – сказала президент.

По ее словам, мы продолжаем работу первых основателей государства, у нас огромное количество вдохновленных столетием идей и четкое понимание того, что все в наших руках.

"Уже почти треть века мы снова несем ответственность за свое Государство. И мы сделали много решительных шагов. У нас сотни людей, достойных благодарности Государства за то, что не дрогнули, что поверили, пытались, учили, постигали и защитили, что совесть свою не продали, что выбирали то, что лучше для Литвы", – сказала президент.

По ее словам, начале прошлого столетия мы с огромной надеждой искали хоть какой-то поддержки, сегодня мы четко знаем, что такое плечо друга и союзника.

"Мы рады, что некоторые из наших друзей сегодня здесь, с нами! Я благодарю всех, кто вместе с нами празднует этот день", – сказала Грибаускайте.

Обращаясь к гражданам Литвы президент сказала, что нам повезло - мы свидетели столетнего юбилея.

"Пусть он оставит в нашей памяти глубокий и содержательный след. Юбилей Литовского государства достоин того, чтобы мы его отмечали круглый год и везде, где только живут наши соотечественники. Через несколько минут колокольный звон, словно перекличка столетий, соединит всю Литву и наши сердца. Каждый из вас – Литва. От вашего труда и повседневной жизни зависит, с какой головой – поднятой или опущенной – будет стоять наше Государство", - сказала президент.

По ее словам, это единственное данное нам Литвой время. Необходимо думать, как мы его используем, и что создадим.

"Давайте стремиться к тому, чтобы нас видели и слышали, будем решительными и надежными! Из года в год, из поколения в поколение!Пусть Литовское государство всегда звучит гордо и достойно!", – пожелала президент.