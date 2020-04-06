По его словам, о положительных тенденциях свидетельствует показатель, за какое время удваивается число заразившихся коронавирусом людей.

"Я очень надеюсь, что мы понемногу стабилизируем ситуацию", - сказал в понедельник на пресс-конференции Г. Науседа после встречи с премьером Саулюсом Сквернялисом.

"Показатель, который широко используется в международной практике - в течение какого времени, скольких дней число заразившихся коронавирусом людей увеличивается вдвое - эта продолжительность увеличивается и вскоре она может достигнуть того рекомендуемого периода 12-14 дней, который считается хорошим началом для уменьшения сроков карантина и определённого возвращения экономики к нормальному порядку", - добавил президент.

Вместе с тем он подчеркнул, что "очень важно не допустить роковую ошибку и не "отпустить" экономику раньше, чем наша ситуация позволяет это сделать".

"Вот почему даже в том случае, если после Пасхи будет принято решение немного смягчить условия карантина, это должно делаться очень выборочно, с учётом конкретной отрасли экономики, конкретных угроз и, конечно, при условии соблюдения необходимых мер безопасности", - сказал Г. Науседа.

"Думаю, что даже в отношении этих единиц бизнеса должна применяться дифференцированная политика, и не ко всем одинаково можно успешно применять тактику защитных средств и свести риск к минимуму", - сказал он.

Изменения в режиме карантина правительство намерено рассмотреть в среду.