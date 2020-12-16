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Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что Россия пытается прикрыть ложью и дезинформацией тайные протоколы к Пакту Молотова-Риббентропа.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

По словам главы государства, решение высших органов Советского Союза признать существование тайных протоколов и осудить их позволило надеяться на то, что независимая Россия будет способна признать собственные ошибки, учиться на них и основывать свои отношения с соседями на принципах самоопределения народов и взаимного уважения.

"К сожалению, сегодня приходится признать, что новая политическая культура так и укоренилась в почве нашего большого соседа. В России власть вновь принадлежит авторитарным, реваншистским силам, у которых преступления Сталина и Гитлера не вызывают отвращения", – отметил Г. Науседа.

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"Секретные протоколы, которые однажды уже были вынесены на дневной свет большими усилиями, вновь пытаются прикрыть щитом тактической ложи и дезинформации", – сказал он.

Об этом глава государства сказал на организованной во вторник в Президентском дворце дискуссии, посвященной годовщине осуждения тайных протоколов к Пакту Молотова-Риббентропа, которое состоялась в декабре 1989 года, чтобы учесть значение этого события для независимости Литвы.

Г. Науседа подчеркнул, что тайные соглашения между Советским Союзом и нацистской Германией многие десятилетия определяли причину многих ужасных вещей, павших на плечи жителей Литвы – оккупацию, массовые убийства, ссылки, национализацию, репрессии, ограничения прав и свобод.

"Многие десятилетия последствия Пакта Молотова-Риббентропа сопровождали нас как страшный сон. Однако позорные соглашения двух тоталитарных режимов также возрождали непобедимую силу к сопротивлению", – сказал глава государства.

Он утверждает, что благодаря деятельности диссидентов, которые действовали в Литве и за ее пределами, историческая память была жива в течение многих десятилетий, способствовала развалу Советского Союза.

"У памятника Адаму Мицкевичу, в парке Вингис, в живой цепи людей в Балтийском пути, везде литовцы повторяли, что ложь должна быть развеяна, чтобы несправедливость прекратилась, ведь мы достойны быть свободными. Эта далекая мечта в итоге была превращена в реальность", – сказал Г. Науседа.

Он также напомнил, что Литва может полагаться на своих союзников, а об этом свидетельствует и открывающаяся на следующей неделе выставка в Центре познания государства, посвященная исторической памяти и борьбе за государственность.

На выставке будут представлены факсимильные копии Пакта Молотова-Риббентропа и тайных протоколов к ним, которые по просьбе Литвы согласилась передать на временное хранение канцлер Германии Ангела Меркель.

"Для меня это не только свидетельство теплых двухсторонних отношений, но и общего интереса остановить наследие исторического ревизионизма", – отметил президент Литвы.

В данный момент факсимильные копии хранятся в Президентском дворце.

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