"Достигнута принципиальная договоренность (...). У нас нет возражений со стороны Турции, которые не позволяли нам поставить окончательную точку в этой истории", – сказал Г. Науседа журналистам после сессии лидеров НАТО в лондонском предместье Уотфорд.
Турция единственная отказывалась утвердить обновленные планы обороны для Балтийских стран и Польши, пока не будет договорено о подобном плане для нее самой.
Больше всего споров вызывало стремление Турции определить как террористические группировки действующих на севере Сирии курдских боевиков, которые на Западе ценят за борьбу с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ).
Г. Науседа сказал, что ситуация с курдами не обсуждалась на встрече лидеров стран-членов НАТО.
"Пока об этом речи не было, сегодня этого не было в повестке дня, и я думаю, что этот вопрос мы решим", – сказал глава государства, отвечая на вопрос, как НАТО отреагировало на требования Турции по курдам.
Обновление оборонных планов Г. Науседа назвал практической реализацией пятой статьи договора НАТО, в которой закреплен принцип коллективной обороны.
"Говорить о пятой статье абстрактно, конечно, можно, но она должна иметь вполне конкретное выражение коллективной обороны, которое отражено в планах, отражено в конкретных инвестициях, и теперь мы этот шаг наконец сможем сделать", – сказал литовский лидер.
Первый раз блок утвердил планы обороны стран Балтии в 2010 году. Литва, Латвия, Эстония и Польша добиваются их постоянного обновления.
Министр обороны Раймундас Кароблис на саммите НАТО сказал, что в плане защиты Литвы от российской угрозы, помимо детального планирования, также нужно больше военных учений и мощностей противовоздушной обороны.
Г. Науседа также приветствовал решение глав стран-членов НАТО указать в заключительной декларации на российскую угрозу. В документе говорится, что "агрессивные действия России ставят под угрозу евроатлантическую безопасность".
"За столом переговоров создалось впечатление, что многие государства понимают, как неспокойно в современном мире, и что одним из факторов является агрессивное поведение России по отношению к своим соседям", – сказал президент.
Глава государства также сообщил, что лидеры НАТО обсудили экономическую экспансию Китая, особенно в областях технологий и инфраструктуры.
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