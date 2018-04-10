"Мы все, присутствующие здесь, вчетвером, твердо высказались за сильную независимую Европу, которая способна защититься от всех внешних угроз, защищать свой суверенитет, за амбициозную Европу, которая хочет модернизироваться, бороться и идти вперед", - сказал французский лидер на пресс-конференции по итогам встречи с президентами стран Балтии в Париже.
"Я верю в Европу, которую объединяет один принцип - у всех, кто хочет прогрессировать, должна быть возможность это сделать. Чтобы их не останавливали те, кто иногда хочет подождать. Литва, Эстония, Латвия руководствуются этим принципом с момента своего вступления в Европейский Союз (ЕС), в Шенгенскую зону, в еврозону. Этот принцип сегодня позиционирует их в центре Европы", - сказал Э. Макрон.
Он также подчеркнул, что решение стран Балтии выбрать Европу "особенно важно сегодня, когда контекст международных связей такой мутный и непредсказуемый".
Э. Макрон сказал, что эта ситуация обязывает его продолжать тесное сотрудничество, и отметил вклад Литвы в операцию MINUSMA в Мали, которая считается одной из самых опасных миротворческих миссий ООН.
"Франция участвует в миссии воздушной полиции стран Балтии. Вы с нами в миссии в Африке - и в этой связи я хочу особенно поприветствовать заметно увеличившийся литовский военный контингент в MINUSMA", – сказал Э. Макрон.
Президент Даля Грибаускайте на пресс-конференции подчеркнула, что "целью Франции является общая, сильная, интегрированная и пользующаяся уважением Европа", а также добавила" "С такой Францией нам по пути".
"Это лидерство, которое мы видим сегодня со стороны Франции, внушает уважение и его следует поддержать. Мы заодно с инициативами Франции, так как они на пользу всей Европе и также жителям Литвы", - сказала Д. Грибаускайте.
Чуть позже она сказали Литовскому радио и ТВ в Париже, что поддерживает идею президента Франции о создании сил быстрого реагирования ЕС.
"Мы, страны Балтии и Литва, готовы напрямую участвовать во вновь создаваемых структурах", - отметила президент Литвы.
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