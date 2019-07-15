Президент Литвы Гитанас Науседа с супругой 16 июля с первым официальным визитом отправятся в Польшу.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

Представители президента сообщили, что в Варшаве Науседа встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и обсудит сотрудничество между странами, ситуацию с безопасностью в регионе и подготовку к саммиту НАТО, который состоится в декабре.

Президенты также будут говорить об энергетической независимости стран и транспортной инфраструктуре, поднимут и вопрос международных отношений: будущего Восточного партнерства, повестку дня ЕС.

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Науседа также встретится с председателем парламента Польши Мареком Кучинским, председателем сената Станиславом Карчевским, премьер-министром Матеушем Моравецким и экс-премьером Ярославом Качинским.

Планируется также встреча с многочисленной литовской общиной в Варшаве.

Диана Науседе во время визита с супругой президента Польши Агатой Корнхаусер-Дуда посетят спортсменов специальной олимпиады. Этот проект находится под патронатом первой леди Польши. В рамках проекта устраивают тренировки и состязания для недееспособных людей.

Науседа отметил, что Литва и Польша остаются не только ближайшими соседями, но и тесно связанными между собой союзниками, которые прекрасно понимают поставленные задачи и вместе стараются упрочить будущее нашего континента, обеспечить безопасность и свободу как своего региона, так и всей Европы.

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