Палангская мэрия сделала подарок детям из малоимущих семей – поездку к Балтийскому морю. С детьми на курорте встретился президент Литвы Гитанас Науседа с супругой Дианой Непайте-Науседене. Президент рассказал, что в детстве он все время пытался увидеть другой берег моря, поскольку не верил, что море так велико, что сделать этого нельзя. Супруга президента предложила детям бежать к морю наперегонки.
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

"В этот прекрасный день, прекрасные выходные, у вас есть возможность сделать то, чего до сих пор не могли – впервые увидеть море, это так?" – спросил президент, а дети ответили ему "да".

"Я сам родился в Клайпеде, море увидел очень рано, но знаете, первое чувство было – ну нет, оно не может быть таким большим, где-то должен быть виден берег. Мне сказали, что на другом берегу находится Швеция. Я напрягал глаза, стараясь ее рассмотреть. В детстве глаза у меня видели лучше, я тогда еще мало книг прочитал, но все равно не увидел. Может, сегодня кому-то из вас удастся увидеть. Море прекрасно, Оно доставляет массу удовольствия, но кроет в себе опасность", - сказал президент.

Статьи по теме:
На литовское взморье едут толпы людей: за последние номера просят сотни евро  (238)
Этот курорт – единственный на всю Литву: в радиусе нескольких километров можно найти все мыслимые развлечения  (94)

Супруга президента попросила поднять руки тех, кто любит свободу, хорошую погоду и лето.

"Бежим все к морю", – позвала она детей.

Науседа с супругой специально по этому случаю позаботились об удобной обуви, чтобы бежать к морю вместе с детьми.

Эта акция проходит четвертый год подряд. Ею Паланга ответила на инициативу экс-президента Дали Грибаускайте "За безопасную Литву" и подарить детям незабываемые летние впечатления. Вместе с тем, это общий подарок детям от всех жителей Паланги.

Статьи по теме:

Президент Литва: возня по поводу еврокомиссара дискредитирует процесс его выбора (3)

В пятницу президент Гитанас Науседа заявил, что...

Премьер-министр Литвы после встречи с Науседой: кандидатуры министров не представлены (2)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 25 июля...

Президент Литвы вернул Сейму на дорассмотрение поправку к закону о лесах (3)

Президент Литвы Гитанас Науседа вернул Сейму на...

Президент Литвы после "отставки вежливости" назначил Сквернялиса премьером (48)

В среду президент Литвы Гитанас Науседа назначил...

Политика

Президент Литвы с супругой посетили Палангу и участвовали в забеге с детьми (16)

Палангская мэрия сделала подарок детям из малоимущих...

Президент Литвы инициирует увольнение судьи Апелляционного суда (4)

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу...

Президент Литва: возня по поводу еврокомиссара дискредитирует процесс его выбора (3)

В пятницу президент Гитанас Науседа заявил, что...

Литва представила в Европарламенте дело о трагических событиях 13 января (73)

Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс в четверг...

Премьер-министр Литвы после встречи с Науседой: кандидатуры министров не представлены (2)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 25 июля...

TOP новостей

Цены на грибы: сколько грибы стоят в Вильнюсе, а сколько в провинции (53)

DELFI 27 июля утром посетил рынки, чтобы узнать сколько в...

Captain Jonas Noreika - Genera Vėtra with his future wife c. 1936, Photo LGGRTC

Со здания библиотеки в Вильнюсе сняли памятную доску в честь генерала Ветры реакция политиков (62)

В Вильнюсе со здания Академии наук им. Врублевских 27...

Президент Литвы с супругой посетили Палангу и участвовали в забеге с детьми (16)

Палангская мэрия сделала подарок детям из малоимущих...

Почему молодые водители совершают больше ДТП: автомобилем надо управлять с 25 лет

Казалось бы, молодые водители, которые только что...

Аварийные огни включаете в благодарность, а сигналите – когда злитесь: как надо поступать на самом деле

Несмотря на то, что демонстрация разного рода световых...