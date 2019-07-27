"В этот прекрасный день, прекрасные выходные, у вас есть возможность сделать то, чего до сих пор не могли – впервые увидеть море, это так?" – спросил президент, а дети ответили ему "да".
"Я сам родился в Клайпеде, море увидел очень рано, но знаете, первое чувство было – ну нет, оно не может быть таким большим, где-то должен быть виден берег. Мне сказали, что на другом берегу находится Швеция. Я напрягал глаза, стараясь ее рассмотреть. В детстве глаза у меня видели лучше, я тогда еще мало книг прочитал, но все равно не увидел. Может, сегодня кому-то из вас удастся увидеть. Море прекрасно, Оно доставляет массу удовольствия, но кроет в себе опасность", - сказал президент.
Супруга президента попросила поднять руки тех, кто любит свободу, хорошую погоду и лето.
"Бежим все к морю", – позвала она детей.
Науседа с супругой специально по этому случаю позаботились об удобной обуви, чтобы бежать к морю вместе с детьми.
Эта акция проходит четвертый год подряд. Ею Паланга ответила на инициативу экс-президента Дали Грибаускайте "За безопасную Литву" и подарить детям незабываемые летние впечатления. Вместе с тем, это общий подарок детям от всех жителей Паланги.
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