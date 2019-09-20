Президент Литвы Гитанас Науседа с супругой Дианой Науседене побывает на сессии Генеральной ассамблеи ООН в США.
Gitanas Nausėda, Diana Nausėdienė
© DELFI / Andrius Ufartas

На этой неделе Г. Науседа примет участие в открытии 74-ой сессии Генассамблеи и выступит со своей первой речью перед многонациональной аудиторией. Планируется и встреча президента с Генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.

В Нью-Йорке президент также посетит штаб-квартиру фондовой биржи Nasdaq, примет участие в одном из крупнейших мероприятий в мире, посвященном вопросам глобальной экономики – Bloomberg Business Forum. На нем Г. Науседа встретится с представителями международных компаний, обсудит возможности развития в Литве.

Статьи по теме:
Науседа - первый президент Литвы, который надел весь комплект военной формы  (53)
Президент Литвы с супругой посетили Палангу и участвовали в забеге с детьми  (34)

Глава государства также побывает на ежегодном форуме лидеров глобальной социальной политики Concordia Annual Summit и выступит с речью "Государство процветания в цифровом веке".

Во вторник Г. Науседа вместе с супругой примут участие в праздничном приеме для лидеров государств и правительств, организуемом от имени президента США Дональда Трампа. Планируется и встреча с общиной литовцев Нью-Йорка.

Г. Науседене посетит двуязычную школу The Bilingual and Bicultural School, где обсудит вызовы социального отчуждения и интеграции. Она также побывает в студии ювелира литовского происхождения Александраса Шяпуса и в штаб-квартире семейного фонда встретится с общественным деятелем Юратей Казицкас.

Политика

Президент Литвы с супругой отправятся на Генассамблею ООН

Президент Литвы Гитанас Науседа с супругой Дианой...

Фракция "Во благо Литвы" пообещала поддержку правительству Сквернялиса (1)

Образовавшаяся на прошлой неделе в Cейме Литвы фракция...

A. Solženycino našlė Natalia Solženycina Gulagas

Европарламент призывает бороться с усилиями России оправдать советские преступления (47)

В четверг Европейский парламент призвал Еврокомиссию...

Правящие в Литве поговаривают о новых налогах: вдохновил пример Польши (76)

По мере приближения обсуждения бюджета правящие в...

Ландсбергис сожалеет в связи с решением Ушацкаса (10)

Лидер литовских консерваторов Габриэлюс Ландсбергис...

TOP новостей

Гражданин Индии требовал у литовского университета 70 млн., но не смог доказать свою правоту (4)

В Клайпеде суд рассмотрел неимеющее в Литве аналогов...

В новых рейтингах – впечатляющий рекорд (59)

Литовское общество демонстрирует рекордное доверие...

Выбран проект Национального концертного зала на горе Таурас (33)

Выяснился победитель конкурса на проект Национального...

SIP skydiniai namai SIP skydiniai namai SIP skydiniai namai

В Литве строят дома за несколько месяцев, но этот способ подходит не для всех (3)

Большая часть жителей Литвы мечтает о собственном...

10 лет без закона о нацменьшинствах в Литве: будет ли принят новый? (25)

В январе исполнится 10 лет с того дня, как в Литве...