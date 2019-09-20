Президент Литвы с супругой отправятся на Генассамблею ООН

На этой неделе Г. Науседа примет участие в открытии 74-ой сессии Генассамблеи и выступит со своей первой речью перед многонациональной аудиторией. Планируется и встреча президента с Генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.
В Нью-Йорке президент также посетит штаб-квартиру фондовой биржи Nasdaq, примет участие в одном из крупнейших мероприятий в мире, посвященном вопросам глобальной экономики – Bloomberg Business Forum. На нем Г. Науседа встретится с представителями международных компаний, обсудит возможности развития в Литве.
Глава государства также побывает на ежегодном форуме лидеров глобальной социальной политики Concordia Annual Summit и выступит с речью "Государство процветания в цифровом веке".
Во вторник Г. Науседа вместе с супругой примут участие в праздничном приеме для лидеров государств и правительств, организуемом от имени президента США Дональда Трампа. Планируется и встреча с общиной литовцев Нью-Йорка.
Г. Науседене посетит двуязычную школу The Bilingual and Bicultural School, где обсудит вызовы социального отчуждения и интеграции. Она также побывает в студии ювелира литовского происхождения Александраса Шяпуса и в штаб-квартире семейного фонда встретится с общественным деятелем Юратей Казицкас.
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