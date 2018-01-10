На встрече будет представлено исследование Международной организации миграции о том, как эмиграцию оценивают в разных регионах страны и как мэрии намерены возвращать уехавших жителей.

Согласно сообщению пресс-службы президента, это исследование – первое подобное исследование в независимой Литве. Оно показывает самые большие проблемы, с которыми сталкиваются возвращающиеся в Литву эмигранты и дает конкретные рекомендации, как мэрия может побудить людей вернуться и облегчить их интеграцию.

По словам президента, в решении вопроса эмиграции очень важно, чтобы свои силы сплотили национальная, местная власть и неправительственные организации, поэтому вклад мэрий особенно значим. Президент подчеркнула, что только объединенные усилия принесут желаемый результат.

В прошлом году Грибаускайте инициировала кампанию "Выбирай Литву", во время которой внимание уделялось возвращающимся из эмиграции людям.

В 2017 году Литву покинуло больше 50 000 граждан.