"В последнее время Россия всеми силами стремится переписать историю. Один из таких примеров – отрицание влияния тайных протоколов Пакта Молотова-Риббентропа на болезненную историю Европы", – заявил Г. Науседа в понедельник на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
Он напомнил, что 30 лет назад, 24 декабря 1989 года, Съезд народных депутатов Советского Союза признал существование тайных протоколов Пакта Молотова-Риббентропа 1939 года и объявил их недействительными.
"Эти тайные соглашения нацистской Германии и коммунистического Советского Союза определили позднейшую оккупацию Балтийских стран", – написал президент.
"Историческая память обуславливает восприятие будущего. Давайте не будем забывать уроки, которые мы обязаны выучить по собственной истории и истории Европы. Давайте не будем допускать замены правды бутафорскими лживыми вывесками", – отметил он.
В пятницу в Санкт-Петербурге на встрече с бывшими лидерами стран, входивших в СССР, Владимир Путин критиковал недавно принятую Европарламентом резолюцию, которая обвиняет СССР и нацистов в том, что подписание Пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году способствовало Второй мировой войне.
Российский лидер отметил, что у СССР не было иного выхода, как подписать договор с Германией, поскольку Западные государства были безразличны к предложению Москвы сформировать военный альянс.
"Советский Союз был последним, из тех, кто не подписал пакт о ненападении с А. Гитлером", – сказал он.
Резолюцию Европарламента В. Путин назвал частью попыток Запада принизить решающую роль СССР в победе над нацистской Германией.
23 августа 1939 года Советский Союз и Германия подписали так называемый пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему, которыми произвели незаконный передел Европы. Пакт лишил независимости страны Балтии, в том числе и Литву. Согласно этим протоколам, советы и нацисты накануне Второй мировой войны поделили Балтийские страны и Польшу на сферы влияния. Вскоре после подписания акта началась Вторая мировая война, в ходе которой Литва была оккупирована.
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