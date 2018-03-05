По словам президента, Россия несет ответственность за ухудшение положения крымских татар, грубые нарушения их прав, постоянные преследования, насильственную русификацию, ущемления свободы прессы и религиозной свободы.

Как сообщает президентская администрация, Литва прикладывает все усилия, чтобы информация о направленной против крымских татар враждебной политике России постоянно находилась в центре внимания международного сообщества.

На встрече с зампредседателя Меджлиса Ахметом Чийгозом и Ильми Умеровым, в которой также участвовал председатель татарских общин Литвы Адас Якубаускас, Д. Грибаускайте пригласила крымских татар активно обращаться с заявками по Программе развиваемого сотрудничества. В прошлом году Литва уже выделила финансовую помощь, которая была использована на программы интеграции принудительно перемещенных лиц, на помощь женщинам и создание татарских телепрограмм.

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис после встречи с крымскими татарами сказал, что получил просьбу добиваться через ЮНЕСКО сохранения Дворца Крымских ханов в Бахчисарае.

"Они попросили инициировать через ЮНЕСКО сохранение их культурного объекта, старинной мечети и комплекса, чтобы современными ремонтами не было уничтожено, как это сейчас, кажется, пытаются сделать, и такое обязательство мы можем принять через наше представительство при ЮНЕСКО", - сказал журналистам В. Пранкетис.

После аннексии Крыма А. Чийгоз и И. Умеров подверглись преследованиям за свою политическую деятельность и оказались за решеткой. В октябре прошлого года при посредничестве президента Турции они были освобождены и теперь продолжают свою деятельность в Киеве.

Встреча была приурочена к 4-ой годовщине аннексии Крыма, ее цель - заявить о поддержке пострадавших от нее крымских татар.

Глава государства еще раз подчеркнула, что Литва решительно осуждает аннексию Крыма и придерживается принципиальной политики ее непризнания. Литва также стремится к тому, чтобы санкции Евросоюза (ЕС) в отношении России, введенные после оккупации полуострова, продолжались до тех пор, пока агрессор не уйдет с занятых территорий.

Такую позицию после встречи с крымскими татарами выразил и спикер Сейма: "Они очень довольны тем, на каком пути мы стоим, что Литва высказалась ясно и продолжает высказываться за непризнание аннексии Крыма, и Литва всегда будет говорить на этой ноте".

Татары - историческая этническая и религиозная община Литвы. Сейчас в Литве проживает 4 тыс. татар, преимущественно - в Вильнюсском, Каунасском и Алитусском округах.