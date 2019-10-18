Об этом руководитель Литвы заявил в пятницу рано утром в Брюсселе, после переговоров лидеров ЕС по возможным вариантам расширения на Западных Балканах, которые завершились без соглашения.

"Это определенное разочарование. Следует признать, что не удалось достичь консенсус, поскольку три государства не согласились с решением пригласить к переговорам обе страны", – сказал журналистам Г. Науседа.

По словам дипломатов, приглашению обоих стран противилась Франция, а Дания и Голландией одобрили бы переговоры только с Северной Македонией, но не с Албанией.

Литва, как и все оставшиеся страны, поддержала предложение Еврокомиссии пригласить к переговорам обе балканские страны.

Г. Науседа предупредил, что отрицательное решение вызовет большое разочарование в Северной Македонии, которая согласилась сменить название страны, учитывая протесты Греции.

"Все признают, что Северная Македония сделала очень много – изменила название своей страны, изменила конституцию, сделала все, чтобы получить это приглашение, поэтому я считаю, что отсутствие решения окажет определенные серьезные политические последствия в самой Северной Македонии", – сказал президент.

Он также отметил, что руководители ЕС в пятницу продолжат переговоры о том, как оценить прогресс стран Западных Балкан, "но это уже не будет решение пригласить их" к переговорам по членству.

Переговоры по этому вопросу на саммите ЕС вызвали большее всего споров и завершились в два часа ночи по местному времени (в три часа по литовскому).

Французы, сопротивляющиеся расширению ЕС на Балканах, утверждают, что новые члены часто не соблюдают общие ценности ЕС, кроме того, общественность не хочет еще большей иммиграции. Критики же возражают, что бездействие ЕК повысит влияние России и Китая в этом регионе.

Из стран Западных Балкан одна лишь Хорватия стала членом ЕС. Переговоры о членстве в ЕС шли и с Сербией, и с Черногорией.

Литва традиционно поддерживает политику открытых дверей ЕС, надеясь, что расширение ЕС сможет стать отпором влиянию Москвы.