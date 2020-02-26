"Мы рассматриваем кандидатуры, однако сегодня бы еще не хотел объявлять, ведь идет выбор среди множества кандидатов. Я считаю, что мы сделаем это в ближайшем будущем, и конечно, согласуем с другими органами власти", – сказал в среду журналистам президент, находящийся в Казлу-Руде.

В ответ на вопрос, может ли возглавляющий сейчас службу Д. Яунишкис работать второй срок полномочий, глава государства сказал: "Есть такая возможность, как и у любого другого должностного лица, если это его возможности заступить на второй срок полномочий не ограничивают законы или правовые акты, такая же возможность есть у господина Дарюса Яунишкиса".

Срок полномочий Д. Яунишкиса завершился в апреле. По закону, директора ДГБ назначает и увольняет президент с одобрения сейма.