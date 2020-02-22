Президент Литвы рассказал, что читает Чехова в оригинале

По словам президента, сейчас одна из книг у его кровати - сборник рассказов Чехова. Одну книгу он почти дочитал, это первый том мемуаров Юргиса Балтушиса.

"А вторая книга, наверное точно никто не угадает, что это за книга. Меня российское посольство иногда обвиняет в том, что я занимаю более жесткую позицию, чем моя предшественница. Так вот, у моей кровати лежит сборник рассказов Чехова на языке оригинала", – сказал глава страны.

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"Лев Толстой для меня... У меня не хватает терпения столько читать", – шутил президент.

Габриэль Гарсия Маркес, Франц Кафка, Герман Гессе – этих писатель президент читал в юности. На ярмарке он рассказал, почему эти книги ему тогда нравились.

"Почему в далеком 1982 году меня интересовала экзистенциальная литература? Сейчас я думаю, что в публичной жизни пропагандировали коллективизм – синдром советского человека, приходит желание хотя бы изнутри оказать сопротивление этому и броситься в другую крайность, это была попытка копаться в себе, искать черты своей личности, искать ответ на вопросы о смысле жизни", – сказал Науседа.

"Как определенный протест против того, что происходило в моей жизни", – вспоминал Науседа.

Глава страны уже не раз рассказывал журналистам о коллекции книг. Но это не первая коллекция Науседы.

„"Я не понимал, что такое коллекционирование. Разве что в детстве, когда все что-то коллекционировали. А потом промежуточная страсть - я интересовался редкими кактусами, мне было 16 лет", – сказал президент.

"Представьте себе, 15-16-летний мужчина таким занимался", – шутил он. За редкими экземплярами он ездил даже в соседние страны. "А потом я поступил в университет и заинтересовался девушками", – сказал он.

Науседа сказал, что он не поднимает вопрос феномена Книжной ярмарки в Литве.

"Многие анализируют феномен Книжной ярмарки, а мне это неважно, главное, что я вижу эту суету, хорошее настроение, светлые интеллигентные лица, и понимаю, что сюда привело людей", – заметил он.