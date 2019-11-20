Президент Литвы раскритиковал министра транспорта за "хаотичную деятельность"

"Оцениваю отрицательно. Я считаю, что министр действительно начал свою деятельность хаотично", – сказал Г. Науседа во вторник в интервью телеканалу LRT.

Больше всего претензий у главы государства в этом правительстве именно к министру транспорта.

"Я очень хочу надеяться, что в ближайшем будущем он справится с ситуацией, поскольку в противном случае решение должно быть очень адекватными", – сказал Г. Науседа.

Он критиковал решение Я. Наркевича заменить правление госпочты Lietuvos pastas, которое не было обдумано и не предусматривало последствий, привело к конфликту с руководством Lietuvos pastas, а формирование нового правления в таких обстоятельствах может быть крайне затруднено.

По словам Г. Науседы, министр должен хорошо подумать "каково в целом его видение, если вообще такое у него имеется".

"Об этом сегодня мы также говорили с премьером, и я надеюсь на принципиальную оценку премьера", – добавил президент.

В среду Главная комиссия по служебной этике оценит опубликованную информацию о действиях Я. Наркевича и решит, браться ли за расследование.

Я. Наркевич вместе с главой Литовской конфедерации бизнеса Валдасом Суткусом и представителями Клайпедского морского порта в начале октябре обедал в Минске, за обед заплатили руководители порта. Литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai подтвердила, что платила еще за одни обед министра и трех представителей министерства в Минске.

Портал 15min.lt сообщал, что за ужин министра в Абу-Даби заплатила Литовская дирекция автомобильных дорог, а весной 2018 года Lietuvos pastas платила за обед бывшего тогда членом Сейма Я. Наркевича и его дочери Каролины Наркевич, которая тогда была заместителем директора администрации Самоуправления Тракайского района.

Внимание также привлекло решение министра уволить правление Lietuvos pastas и выделить средства на дороги в его избирательном участке.

Сам Я. Наркевич утверждает, что вернул средства подчиненным министерству компаниям, и утверждает, что поручил пересмотреть порядок репрезентативных расходов министерства.