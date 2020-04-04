Науседа сказал, что приехал в пункт в субботу, поскольку надеялся, что нагрузка на работников будет меньше. Он акцентировал, что горячая линия выполняет большую работу, напряжение велико, звонков поступает много. Бывают дни, когда поступает 15 000 звонков в сутки.

Президент заверил, что вопрос смягчения карантина можно обсуждать, поскольку риск может вызвать вторая волна заболеваний. По его словам, смягчать карантин надо постепенно.

Науседа раскритиковал коммуникацию Минздрава.

"Ночью нельзя так общаться, коммуникацию надо совершенствовать", – сказал Науседа о сообщении Минздрава, появившемся в пятницу поздно вечером. В этом сообщении было сказано, что в крупных городах должны работать по 1 мобильному пункту.

Президент акцентировал, что масштабы тестирования не уменьшаются, свободные места в мобильных пунктах есть. Однако проблема - недостаточные мощности лабораторий, их надо увеличивать. Науседа сказал, что мощности надо увеличить до 5000 в сутки.

Delfi напоминает, что в пятницу в полночь Минздрав распространил следующее заявление:

"С воскресенья администрации муниципалитетов должны обеспечить, чтобы в городе не больше 6 часов в день работал только один мобильный пункт".

Указывается, что в таком режиме пункты должны работать в воскресенье и понедельник.