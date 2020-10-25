Президент Литвы рад активности избирателей, надеется на "объединяющую политкультуру"

Глава государства утверждает, что активность граждан свидетельствует о том, что особые условия лишь объединяют людей.

От сейма нового созыва Науседа ожидает "в большей степени объединяющей политической культуры".

"Завершились, вероятно, самые сложные парламентские выборы в истории восстановленного Литовского государства. Не раз мы слышали опасения – придут ли люди голосовать в разгул коронавируса, сможем ли мы обеспечить слаженный, а самое важное, безопасный избирательный процесс", – написал президент в социальной сети "Фейсбук" после закрытия избирательных участков.

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"Граждане Литвы на все вопросы ответили действием. В выборах приняло участие больше избирателей, чем четыре года назад, и это четко продемонстрировало, что особые условия лишь еще больше сплачивают. Очереди, которые мы видели в течение четырех дней досрочного голосования, тысячи людей, избравших голосование на дому, недвусмысленно говорят о том, что граждан Литвы заботит то, какой будет наша страна", – сказал президент.

Науседа поблагодарил членов избирательных комиссий, наблюдателей, добровольцев – "все внесли вклад в то, чтобы эти выборы были не только демократическими, но и безопасными".

"Литву ждут вызовы. Мы хорошо справились с первой волной вируса, однако вторая лишь поднимается, и времени для принятия важнейших решений мало. Поэтому от нового сейма я больше всего ожидаю совместной работы во благо Литвы, в большей степени объединяющей политической культуры и воли к принятию необходимых решений", – отметил президент.

Активность избирателей во втором туре парламентских выборов составила 39,7%. Количество избирателей, пришедших к урнам в воскресенье, было меньше, чем две недели назад в первом туре, но больше, чем во втором туре парламентских выборов 2016 года.