Она сказала это после того, как оппозиционные социал-демократы не поддержали увеличение финансирование обороны и призвали больше денег выделять на социальную сферу вместо того, чтобы повышать оборонные ассигнования.
Между тем относительно стремления парламентских партий довести к 2030 году финансирование обороны до 2,5% внутреннего валового продукта (ВВП) президент Д. Грибаускайте говорит, что это "действительно разумный период".
"Это действительно разумный период, который не следует противопоставлять другим потребностям государства, а те партии, которые пытаются противопоставить оборону и социальные нужды, поступают некрасиво и безответственно", - сказала глава государства журналистам в Вильнюсе.
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