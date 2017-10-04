По ее словам проблемы миграционной системы нужно решать путем реформирования этого ведомства, а не передачи его функций уставным службам.
"Департамент миграции нужно не упразднять, а реформировать, путем очищения функций, чтобы он стал европейским центром компетенции, отвечающим вызовам времени", - сказала руководитель страны.
"Формирование миграционной политики не может быть передано уставным организациям, поскольку миграционные процессы связаны не только с безопасностью людей, но и с обеспечением прав и свобод человека, защитой данных и международными обязательствами страны", - добавила Д. Грибаускайте.
Ее комментарий в среду передала BNS президентская пресс-служба.
Глава государства отмечает, что упразднение Департамента миграции противоречила бы законодательству Евросоюза и международной практике.
"В рекомендациях ООН акцентируется, что вопрос миграции должно решать независимое от полиции и пограничной службы ведомство. Такая практика применяется и в большинстве стран Евросоюза", - сказала президент.
Глава МДВ Эймутис Мисюнас утверждает, что после передачи функций департаме
МВД сообщает, что после реорганизации в полиции появится центральное отделение по миграции, которое в структурном отношении объединит имеющиеся территориальные подразделения по вопросам миграции в округах.
Согласно плану реорганизации, эта структура будет заниматься процессами реализации миграции, связанными с вопросами гражданства, личными документами, видами на жительство, контролем миграции, выдачей виз, приемом прошений о предоставлении убежища.
В последнее время в адрес департамента звучит критика по поводу принятых решений, связанных с предоставлением убежища, выдачей вида на жительство в Литве и возможной утечки информации.
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