По ее словам проблемы миграционной системы нужно решать путем реформирования этого ведомства, а не передачи его функций уставным службам. "Департамент миграции нужно не упразднять, а реформировать, путем очищения функций, чтобы он стал европейским центром компетенции, отвечающим вызовам времени", - сказала руководитель страны. "Формирование миграционной политики не может быть передано уставным организациям, поскольку миграционные процессы связаны не только с безопасностью людей, но и с обеспечением прав и свобод человека, защитой данных и международными обязательствами страны", - добавила Д. Грибаускайте. Ее комментарий в среду передала BNS президентская пресс-служба. Глава государства отмечает, что упразднение Департамента миграции противоречила бы законодательству Евросоюза и международной практике. "В рекомендациях ООН акцентируется, что вопрос миграции должно решать независимое от полиции и пограничной службы ведомство. Такая практика применяется и в большинстве стран Евросоюза", - сказала президент. Глава МДВ Эймутис Мисюнас утверждает, что после передачи функций департаме

МВД сообщает, что после реорганизации в полиции появится центральное отделение по миграции, которое в структурном отношении объединит имеющиеся территориальные подразделения по вопросам миграции в округах. Согласно плану реорганизации, эта структура будет заниматься процессами реализации миграции, связанными с вопросами гражданства, личными документами, видами на жительство, контролем миграции, выдачей виз, приемом прошений о предоставлении убежища. В последнее время в адрес департамента звучит критика по поводу принятых решений, связанных с предоставлением убежища, выдачей вида на жительство в Литве и возможной утечки информации.

