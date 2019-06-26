Президент Литвы прощается с послами стран Евросоюза

Даля Грибаускайте, завершающая работу на посту президента Литвы, прощается с аккредитованными в стране послами стран Евросоюза.
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Глава государства обычно встречалась с послами стран ЕС каждые полгода. В среду состоится последняя встреча этого формата.

Советник президента Нериюс Алексеюнас сообщил BNS, что на встрече будут обсуждаться актуальные вопросы ЕС и внешней политики, будет представлен обзор проделанного.

"Это будет прекрасным подовом поблагодарить послов стран ЕС за сотрудничество и достигнутые результаты. Многое было достигнуто как в сфере энергетики, так и в сфере безопасности, кроме того, послы активно участвовали в президентской инициативе "За безопасную Литву", – сказал дипломат.

Срок полномочий Д. Грибаускайте завершается 12 июля. На должности главы государства ее сменит избранный в мае Гитанас Науседа.

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