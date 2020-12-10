Г. Науседа, который в четверг встречается с главами европейских государств в Брюсселе для обсуждения ситуации с COVID-19, сказал журналистам, что еще в начале недели предупреждал, что правительству следует руководствоваться рекомендациями экспертов в области здравоохранения и ученых и "заметно сократить число контактов между семьями".

"То есть исключительно важно добиться (...) перелома в ближайшие недели, чтобы встретить Рождество хотя бы относительно спокойно. К сожалению, не все эти меры были проведены в жизнь, некоторые из них были проигнорированы. Поэтому я обращаюсь, дорогие люди, к вам: вы добровольно можете соблюдать те меры, которые не были проведены в жизнь, ограничив число своих контактов между семьями", - сказал он.

По словам президента, обычно мы дарим на Рождество подарки своим близким, однако на этот раз мы можем сделать подарок и незнакомым людям.

"И этот подарок - здоровье, а, может, и жизнь. Поэтому я еще раз прошу - давайте сплотимся, как мы всегда делали это в трудные времена нашей истории, и все будет хорошо", - сказал он.

Президент также утверждает, что правительству Саулюса Сквернялиса не удалось слаженно передать всю полноту ответственности новым властям страны.

В последние дни суточный прирост новых заболеваний коронавирусом в Литве превысил 3 тысячи.