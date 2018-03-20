По словам советника президента Миндаугиса Линге, открытое голосование позволило бы пресечь интриги и манипуляции.
"Президент считает, что открытое голосование поможет обеспечить прозрачность, избежать интриг и возможных манипуляций", – сказал Žinių radijаs Линге.
Он подчеркнул, что, согласно закону, деятельность LRT публична, поэтому нет необходимости проводить тайное голосование. Директора LRT будут выбирать 20 марта после обеда.
Председатель совета LRT Жигинтас Пачюлис сказал BNS, что совет проведет тайное голосование.
На должность главы LRT претендуют 12 кандидатов.
По словам Пeчюлиса, сейчас уже нельзя менять предусмотренный порядок голосования, поэтому мнение президента учитывать не будут.
"В наших правилах написано, что порядок нельзя менять после того, как он оглашен, или начался конкурс. Мы не может нарушать положения, принятые нами самими, поэтому голосование точно будет тайным", - сказал BNS во вторник утром Пeчюлис, комментируя позицию президента.
"Если будет объявляться новый конкурс или через пять лет мы эти вещи должны будем рассмотреть, но сегодня это просто может быть обжаловано всеми не победившими на конкурсе в судe", - заметил Печюлис.
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