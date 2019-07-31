Глава государства считает, что действующая сейчас Международная комиссия по оценке преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве выполняет необходимую работу, но одной ее для "конструктивного решения проблемы" недостаточно", поэтому в дискуссии необходимо вовлечь и другие ведомства, экспертов, которые бы сформировали принципы национальной политики в сфере установки памятных знаков и их регламент.
"Пока будет проходить подготовка таких принципов, я призываю придерживаться моратория на стирание исторической памяти. Между тем, уделить большее внимание представлению исторического контекста – чтобы люди могли сформировать объективное мнение с учетом различных подходов, чтобы не политики решали, о ком паять увековечить, а о ком – стереть", – цитируются в пресс-релизе президентской администрации слова Г. Науседы.
Он также отмечает, что этим регламентом должны руководствоваться ответственные лица, принимающие решения о фиксации памяти об исторических событиях. К дискуссиям об оценке различных личностей и памяти о них, президент призывает подключить больше историков, специалистов по культурному наследию.
"Их продуктивное сотрудничество обеспечило бы четко определенные вехи национальной политики памяти", – говорится в сообщении.
Отмечается, что президент предлагает это для того, чтобы проблема "была действительно решена, а не обострялось противостояние между группами общественности, обладающими разными взглядами".
Ранним утром в субботу со стены Библиотеки Академии наук Литвы была снята вызвавшая дискуссии мемориальная доска офицеру Йонасу Норейке-Генералу Ветре. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что решил снять доску для того, чтобы применялся "единый принцип" в отношении всех памятных знаков, которые связаны с тоталитарными режимами – как в отношении советских скульптур на Зеленом мосту, которые были сняты четыре года назад, так и в отношении памятного знака Й. Норейке.
"Именно поэтому я принял решение снять памятную доску Йонасу Норейке, который, хоть и приложил множество усилий в своей жизни, борясь с врагами Литвы, однако совершил поступки, которым нет оправдания, когда принял предоставленную им оккупационными властями ответственность по изолированию евреев и конфискации их имущества, а также помог оккупационной власти позднее их убить", – отметил Р. Шимашюс в комментарии, переданном BNS.
На минувшей неделе столичный горсовет после жарких дискуссий и протестов общественных деятелей переименовал столичную аллею им. Казиса Шкирпы в аллею Триспальвес (Триколора). Это было сделано по причине публично декларированных антисемитских взглядов К. Шкирпы.
В оценке личности К. Шкирпы нет единого мнения и у историков.
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