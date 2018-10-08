"Искусственные ограничения средств массовой информации являются необоснованными и непропорциональными, не соответствуют мировым тенденциям. Большинство государств уже давно идет по пути открытия данных, ведь открытый доступ к данным позитивно влияет на развитие экономики и инноваций, прогресс государства и повседневную жизнь граждан", - отметила президент в распространенном пресс-релизе.

"Я призываю правительство создать бесплатный портал открытых данных", - добавила Д. Грибаускайте.

Четырнадцатого сентября Реестровый центр прекратил многолетнюю практику безвозмездного предоставления данных по запросам журналистов.

Новый глава Реестрового центра Саулюс Урбанавичюс утверждает, что прежняя практика была незаконной, поскольку не предусматривалась законодательством.

В свою очередь, президент Даля Грибаускайте подчеркивает, что "законы Литвы не запрещают Реестровому центру предоставлять информацию СМИ и общественности бесплатно, для этого требуется лишь политическая воля".

Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что в эту среду на заседании правительство примет решения, которые позволят вновь предоставлять данные.