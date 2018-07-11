Президент подчеркивает, что поддерживает расширение предоставления двойного гражданства, но призывает литовцев во всем мире сплотиться для того, чтобы узаконить эту возможность конституционным путем, не вызывающим правовых сомнений.

Поправки к Закону о референдуме к статье 12 Первого раздела Конституции, определяющего гражданство, делают исключение об их принятии - снижают требование количества голосов, по сравнению с другими статьями Первого раздела.

Поправки позволяют внести изменения в определяющую гражданство статью Конституции, если за них на референдуме проголосует более половины пришедших на него граждан, но не менее трети граждан, имеющих право голоса.

Сейчас в отношении всего Первого раздела Конституции действуют более высокие требования защиты - для принятия конституционных поправок необходимо, чтобы за них на референдуме проголосовало более половины граждан, имеющих право голоса.

Президент считает, что предложенное сеймом специальное снижение минимального количества голосов с 1,25 млн до 840 тыс. избирателей вызывает сомнения в вопросе соответствия его Конституции, и поэтому является очень рискованным.

Как говорится в сообщении администрации президента, вероятно, что результаты референдума, организованного на основании принятого закона, будут признаны незаконными и недействительным. В этом случае расширение возможности двойного гражданства будет перенесено на неограниченный срок.

Выступавшие против поправок парламентарии выражали опасения, что так будет создан опасный прецедент, который позволит в будущем легче вносить изменения в другие статьи Конституции, закрепляющие основы государства.

Перестраховываясь, сейм намерен обратиться по вопросу конституционности поправок в Конституционный суд - регистрируется соответствующий проект постановления.

Проживающие во всем мире литовцы опасаются, что даже если референдум об узаконивании двойного гражданства будет объявлен, он может не состояться, потому что для принятия решений нужно не только участие более половины граждан, имеющих право голоса, но и более половины голосов "за".

Руководители страны рассматривают возможность провести референдум об узаконивании двойного гражданства вместе с президентскими выборами 2019 года.

В Конституции закреплено, что, за исключением предусмотренных законодательством отдельных случаев, никто не может одновременно гражданином Литвы и другого государства. Это положение Конституции может быть изменено только путем референдума.

Проживающие во всем мире литовцы опасаются, что даже если референдум об узаконивании двойного гражданства будет объявлен, он может не состояться, потому что для принятия решений нужно не только участие более половины граждан, имеющих право голоса, но и более половины голосов "за".

Более высокий барьер голосов при изменении Конституции путем референдума распространяется на весь Первый раздел.

Эмигрировавшие после восстановления независимости 11 марта 1990 года сейчас, за некоторыми исключениями, не могут иметь двойное гражданство.

КС ранее отмечал, что двойное гражданство не может быть распространенным явлением, поэтому узаконивание двойного гражданства для тех людей, которые уехали из страны после восстановления независимости, противоречило бы Конституции.