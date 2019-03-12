Во время дискуссии ООН по вопросам лидерства женщин литовский президент Даля Грибаускайте призвала создавать такие условия, в которых "системные преграды и необоснованные стереотипы" не ограничивали бы равных возможностей".
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

Д. Грибаускайте во вторник приняла участие в мероприятии "Женщины во власти" в Нью-Йорке. Она обратила внимание на то, что сейчас в мире всего 10 президентов-женщин, 24% парламентариев-женщин, а в мировом масштабе женщины за ту же работу получают зарплату на 37% ниже, чем мужчины.

"По словам президента, это не только нарушает права и свободы человека, но и влечет глобальные последствия для экономики всего мира. По различным подсчетам, ликвидация дискриминации по признаку пола позволила бы мировой экономике в ближайшее время вырасти почти на 30 триллионов долларов. Поэтому, по словам главы государства, необходимо создавать условия, в которых системные преграды и необоснованные стереотипы" не ограничивали бы равных возможностей", - говорится в пресс-релизе президентского ведомства.

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Дискуссию, призванную привлечь внимание к основным преградам, мешающим полноценному участию женщин в политике и бизнесе, организовала председатель Генеральной ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноза Гарсес. В ней также участвовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, женщины-главы государств и правительств других стран мира, другие высокопоставленные должностные лица-женщины.

На состоявшейся также в Нью-Йорке встрече Всемирного совета женщин-лидеров обязанности председателя этой организации переняла у Д. Грибаускайте президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Смена председателей была предусмотрена до истечения срока президентских полномочий Д. Грибаускайте. Д. Грибаускайте с 2014 года возглавляла эту организацию, которая сейчас объединяет 74 женщины-лидера.

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