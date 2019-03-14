Глава государства сказала это после посещения командного пункта Национальной гвардии Пенсильвании, где встретилась с командиром этого подразделения - генералом-майором Энтони Карелли.
"Для Литвы актуально, чтобы военнослужащие Национальной гвардии Пенсильвании активно включались в совместные военные учения с батальонами НАТО в нашей стране и Польше и таким образом содействовали защите "Сувалкского коридора", - говорится в сообщении, распространенном президентской пресс-службой.
"Сувалкский коридор" - это участок приграничья Литвы и Польши протяженностью примерно 100 км, на западе он граничит с Калининградской областью России, на востоке - с Беларусью.
В случае войны его захват закроет союзникам по НАТО дорогу по суше до стран Балтии.
Как сообщает президентское ведомство, Национальная гвардия Пенсильвании интересуется возможностью участия в деятельности учреждаемого в Каунасе Регионального центра кибернетической безопасности.
В сообщении говорится, что гвардия активно содействует подготовке литовских офицеров, обучению персонала боевых машин пехоты, модернизации военной инфраструктуры страны.
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