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Президент Литвы Гитанас Науседа призвал жителей страны соблюдать спокойствие и следовать официальным рекомендациям в связи с подтверждением первого случая коронавируса COVID -19 в Шяуляй.
G.Nausėda
G.Nausėda
© Robertas Dačkus

"В данный момент всем жителям Литвы важно сохранять спокойствие, вести себя ответственно, руководствоваться официальными рекомендациями и рассказывать их в своем близком окружении – родственникам, друзьям и коллегам", – отметил президент в пресс-релизе.

Г. Науседа подчеркнул, что в данный момент "нет абсолютно никаких оснований для паники, поэтому следует давать отпор тем, кто сознательно или несознательно распространяют выдуманную или открыто ложную информацию".

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Он также сказал, что можно доверять компетенции специалистов и способности ведомств контролировать ситуацию.

"После подтверждения информации о первом заболевшем я хочу ясно заявить, что мы можем доверять компетенции работающих специалистов и способности ведомств контролировать экстремальную ситуацию", – сказал Г. Науседа.

Глава государства, как говорится в сообщении, также предложил Государственному Операционному центру экстремальных ситуаций помощь специалистов президентской администрации.

В пятницу в Литве был выявлен первый случай заражения коронавирусом Литве. Он обнаружен у 39-летней жительницы Шяуляй, вернувшейся из Вероны (север Италии) на этой неделе. Женщина изолирована в Шяуляйской республиканской больнице.

В мире уже зарегистрировано более 83 тыс. случаев заражения этим вирусом и 2,8 тыс. смертей от него.

ru.DELFI.lt
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