"В данный момент всем жителям Литвы важно сохранять спокойствие, вести себя ответственно, руководствоваться официальными рекомендациями и рассказывать их в своем близком окружении – родственникам, друзьям и коллегам", – отметил президент в пресс-релизе.

Г. Науседа подчеркнул, что в данный момент "нет абсолютно никаких оснований для паники, поэтому следует давать отпор тем, кто сознательно или несознательно распространяют выдуманную или открыто ложную информацию".

Он также сказал, что можно доверять компетенции специалистов и способности ведомств контролировать ситуацию.

"После подтверждения информации о первом заболевшем я хочу ясно заявить, что мы можем доверять компетенции работающих специалистов и способности ведомств контролировать экстремальную ситуацию", – сказал Г. Науседа.

Глава государства, как говорится в сообщении, также предложил Государственному Операционному центру экстремальных ситуаций помощь специалистов президентской администрации.

В пятницу в Литве был выявлен первый случай заражения коронавирусом Литве. Он обнаружен у 39-летней жительницы Шяуляй, вернувшейся из Вероны (север Италии) на этой неделе. Женщина изолирована в Шяуляйской республиканской больнице.

В мире уже зарегистрировано более 83 тыс. случаев заражения этим вирусом и 2,8 тыс. смертей от него.