Президент также заявил, что полностью доверяет своему советнику Дарюсу Кулешюсу, который направил бизнесмена Александраса Рибниковаса в правоохранительные органы – предприниматель предоставил Д. Кулешюсу информацию, которая позднее была опубликована и в СМИ, о том, что десять лет назад реконструировал дом Я. Наркевича в обмен на победу на конкурсах публичных закупок в Тракайском районе.

"Идет расследование Службы спецрасследований. Оно идет с марта месяца, к сожалению, я не могу сказать, когда оно завершится, ведь расследование еще не приблизилось к завершению. Но считаю, что мы должны двигаться по этому пути – прежде всего, позволить ведомствам, который отвечают за решения, принять эти решения, оценить, и тогда уже говорить о том, есть ли состав преступления, или нет", – сказал Г. Науседа.

"Если состав преступления будет доказан, я думаю, что мы будем говорить уже не о политической ответственности господина Наркевича", – добавил он.

Г. Науседа подтвердил, что А. Рибниковас обратился к его советнику Д. Кулешюсу, который "выполнил свою работу и направил человека туда, куда и должен был направить", то есть в правоохранительные органы.

Литовское радио и телевидение LRT на прошлой неделе сообщило о том, что нынешний министр транспорта Я. Наркевич, который в 2007-2008 годах занимал высокую должность в самоуправлении Вильнюса, а также работавшая в самоуправлении Тракайского района его жена Ирена Наркевич, могли оказывать влияние на строительную компанию Sodziaus bustas, которая участвовала в конкурсных закупках по ремонту детсадов и школ в Вильнюсе и Тракайском районе, чтобы 10% полученных компанией в результате конкурсов сумм шло на реконструкцию дома политика в Тракай.

По данным Отдела журналистских расследований LRT, Sodziaus bustas в 2008–2012 годах выиграла на конкурсах как минимум десять проектов в Вильнюсе и как минимум пять - в Тракайском районе. Общая стоимость выполненных работ превышает миллион евро (4 млн 435 тыс. литов).

Бывший владелец Sodziaus bustas Александрас Рибниковас свидетельствовал журналистам, что он реконструировал дом министра в обмен за победу на конкурсах по реновации детсадов и школ.

Сам министр утверждает, что реконструкция дома стоила меньше, он сказал, что может обосновать работы минимум на 166 тыс. литов (48 тыс. евро).

Я. Наркевича делегировала на пост министра транспорта Избирательная акции поляков Литвы - Союз христианских семей.