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Президент Литвы Гитанас Науседа призвал общественность Организации Объединенных Наций осудить насилие режима Александра Лукашенко против белорусских протестующих, потребовать прекратить эти действия, отпустить задержанных и мирно передать власть.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

В своей речи на Генассамблее ООН в среду, проходившей в режиме онлайн, президент назвал белорусскую власть незаконной и подчеркнул, что она сознательно использует жестокую силу против мирных протестующих, задержанных "хладнокровно избивают и пытают спецподразделения полиции".

"Мы обязаны осудить это нарушение принципа законности и правового государства. Не замечая и не реагируя, мы лишь поощряем атмосферу безнаказанности и навредим принципу верховенства права во всем мире", – сказал руководитель Литвы, обращаясь к коллегам.

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"ООН и ее ведомствам должны внимательно следить за положением в Беларуси и последовательно требовать, чтобы белорусские власти воздержались от использования силы, соблюдали международные правовые принципы, уважали права человека и в конце концов приступили к мирной передаче власти", – добавил Г. Науседа.

По его словам, международная общественность обязана "направить четкий сигнал нынешней власти Беларуси".

"Все незаконно задержанные лица и политические заключенные должны быть отпущены. Мы также должны требовать привлечь к ответственности лиц, ответственных за пытки и использование силы. Необходимо, чтобы Совет по правам человека постоянно следил и оценивал положение с правами человека в Беларуси. Все преставления против человечности и массовые нарушения права человека должны быть незамедлительно расследованы", – заявил он.

В своей речи он упомянул и политику России, напомнив об отравлении оппозиционера Алексея Навального. По словам литовского президента, этот случай демонстрирует, что "в некоторых государствах давление на мнение, которое выражает оппозиция, быстро превращается в смертельные физические выпады" и призвал международную общественность быть готовой "расследовать преступления против человечества и наказывать преступников всеми возможными средствами".

Он также выразил опасения по поводу Белорусской АЭС в Островце, напомнив, что Литва оценивает это как угрозу безопасности и как "геополитический проект, целью которого является сохранить сферу влияния России".

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