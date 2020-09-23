В своей речи на Генассамблее ООН в среду, проходившей в режиме онлайн, президент назвал белорусскую власть незаконной и подчеркнул, что она сознательно использует жестокую силу против мирных протестующих, задержанных "хладнокровно избивают и пытают спецподразделения полиции".
"Мы обязаны осудить это нарушение принципа законности и правового государства. Не замечая и не реагируя, мы лишь поощряем атмосферу безнаказанности и навредим принципу верховенства права во всем мире", – сказал руководитель Литвы, обращаясь к коллегам.
"ООН и ее ведомствам должны внимательно следить за положением в Беларуси и последовательно требовать, чтобы белорусские власти воздержались от использования силы, соблюдали международные правовые принципы, уважали права человека и в конце концов приступили к мирной передаче власти", – добавил Г. Науседа.
По его словам, международная общественность обязана "направить четкий сигнал нынешней власти Беларуси".
"Все незаконно задержанные лица и политические заключенные должны быть отпущены. Мы также должны требовать привлечь к ответственности лиц, ответственных за пытки и использование силы. Необходимо, чтобы Совет по правам человека постоянно следил и оценивал положение с правами человека в Беларуси. Все преставления против человечности и массовые нарушения права человека должны быть незамедлительно расследованы", – заявил он.
В своей речи он упомянул и политику России, напомнив об отравлении оппозиционера Алексея Навального. По словам литовского президента, этот случай демонстрирует, что "в некоторых государствах давление на мнение, которое выражает оппозиция, быстро превращается в смертельные физические выпады" и призвал международную общественность быть готовой "расследовать преступления против человечества и наказывать преступников всеми возможными средствами".
Он также выразил опасения по поводу Белорусской АЭС в Островце, напомнив, что Литва оценивает это как угрозу безопасности и как "геополитический проект, целью которого является сохранить сферу влияния России".
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