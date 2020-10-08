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Президент Литвы Гитанас Науседа призывает людей активно и ответственно голосовать на парламентских выборах, и утверждает, что коронавирус не может стать причиной для отказа от гражданского долга.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

"Мы голосуем в сложное время пандемии, однако коронавирус не может и не должен стать причиной отказаться от своих гражданских прав и обязанностей", – написал на своей странице в соцсети "Фейсбук" глава государства.

Он отметил, что на избирательных участках созданы все условия для безопасного голосования.

По словам Г. Науседы важно голосовать активно и ответственно, чтобы избранные политики представляли людей, а не группы интересов.

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"Нет лучшего времени показать, что мы все вместе являемся нацией, которая создает свое государство. Нет иного способа обеспечить то, чтобы большое разнообразие голосов, наши различные идеи и желания привели бы нас к общим решениям", – отметил Г. Науседа.

"Чрезвычайно важно, чтобы представители народа служили всем жителям Литвы, а не отдельным группам интересов, поэтому я сегодня обращаюсь к вам, люди Литвы, не оставайтесь безразличными", – сказал президент.

"Голосуйте активно, голосуйте ответственно. Голосуйте за то, чтобы наша страна процветала и стремилась к более высоким целям", – добавил он.

Глава государства также сказал, что у нас есть "уникальный повод воспользоваться своими способностями и мощью Евросоюза, чтобы сделать большой шаг вперед".

"Давайте будем создавать социально справедливую, зеленую и инновационную Литву – Литву благосостояния", – заключил Г. Науседа.

Четверг – последний день досрочного голосования. Основное голосования на парламентских выборах состоится в воскресенье.

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