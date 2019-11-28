"Президент больше не может доверять этому министру и считает, что он должен уйти в отставку с занимаемой должности", – сказал журналистам в четверг советник президента Повилас Мачюлис.

По словам советника, министр своими решениями показал, что "культура его деятельности и работы не соответствует этому ответственному посту в правительстве XXI века".

В последнее время Я. Наркевич подвергся критике оппозиции за увольнение правления почтовой компании "Почта Литвы" (Lietuvos pastas), визит в Объединенное Арабские Эмираты, обеды за счет государственных предприятий в Дубае и Минске, финансирование ремонта некоторых дорог и обстоятельства проживания в парламентской гостинице. Оппозиционные либералы и социал-демократы инициируют процедуру вотума недоверия в отношении Я. Наркевича.

П. Мачюлис подчеркнул, что президент дал Я. Наркевичу неделю на решение его личных проблем и "этот срок истек", а за последнюю неделю "проблемы только углубились и умножились", они стали мешать деятельности не только транспортного сектора, но и правительства в целом.

П. Мачюлис говорит, что Г. Науседа ждет от премьера Саулюса Сквернялиса принципиального решения и делегировавшая его партия Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей может предложить другого кандидата. Советник сказал, что С. Сквернялис информирован о позиции президента.

Лидер Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис немного раньше в четверг сказал, что оснований для отставки министра транспорта Ярослава Наркевича нет.

"Президент ждет, что премьер незамедлительно примет принципиальное решение о будущем министра", – отреагировал на это П. Мачюлис.

"Президент надеется, что правящей коалиции достанет здравого смысла, чтобы государство не стало заложником одного министра, работающего неподобающим образом".

Я. Наркевич и глава его партии Вальдемар Томашевский до этого времени утверждали, что оппозиция и СМИ устраивают необоснованные организованные нападки на министра. После комментария президента узнать их позицию BNS пока не удалось.