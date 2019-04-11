"По словам главы государства, очень важно, чтобы предоставленное Соединенному Королевству дополнительное время конструктивно использовалось для достижения решений, важных для людей этого государства", – говорится в сообщении пресс-службы президента, распространенном в четверг ночью.
По словам Д. Грибаускайте, в интересах, как Литвы, так и других стран Европейского Союза (ЕС) сохранить с Соединенном Королевством как можно более тесные, дружественные отношения в будущем.
Лидеры ЕС в четверг отложили Brexit до 31 октября.
Соглашение, принятое в результате затянувшихся переговоров в Брюсселе, означает, что в том случае, если Лондон останется в ЕС после 22 мая, британские избиратели должны будут принять участие в выборах в Европарламент.
Если Великобритания не согласится в них участвовать, то страна должна будет покинуть блок 1 июня.
Британский премьер Тереза Мэй заявила, что продолжит прилагать усилия для того, чтобы парламент утвердил согласованный ею договор Brexit, который призван обеспечить слаженный выход.
Премьер отметила, что ее цель – выйти "как можно скорее".
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