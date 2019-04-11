Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Соединенное Королевство конструктивно использовать время, предназначенное для переноса сроков Brexit до конца октября, и принять "важные для будущего государства решения".
Dalia Grybauskaitė ir Theresa May
© AFP / Scanpix

"По словам главы государства, очень важно, чтобы предоставленное Соединенному Королевству дополнительное время конструктивно использовалось для достижения решений, важных для людей этого государства", – говорится в сообщении пресс-службы президента, распространенном в четверг ночью.

По словам Д. Грибаускайте, в интересах, как Литвы, так и других стран Европейского Союза (ЕС) сохранить с Соединенном Королевством как можно более тесные, дружественные отношения в будущем.

Статьи по теме:
Brexit становится болезненным процессом: эмигрантам надо следить за ситуацией  (3)
Лондон хочет отсрочить Brexit до 30 июня, ЕС - на больший срок  (2)

Лидеры ЕС в четверг отложили Brexit до 31 октября.

Соглашение, принятое в результате затянувшихся переговоров в Брюсселе, означает, что в том случае, если Лондон останется в ЕС после 22 мая, британские избиратели должны будут принять участие в выборах в Европарламент.

Если Великобритания не согласится в них участвовать, то страна должна будет покинуть блок 1 июня.

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что продолжит прилагать усилия для того, чтобы парламент утвердил согласованный ею договор Brexit, который призван обеспечить слаженный выход.

Премьер отметила, что ее цель – выйти "как можно скорее".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Сейме Литвы продвигаются проекты подготовки к жесткому Brexit (8)

В парламенте Литвы продвигаются проекты, связанные с...

Британия просит ЕС отложить Brexit до 30 июня (1)

Британский премьер Тереза Мэй попросила Евросоюз...

Раскол Европы. Brexit привел ЕС и Британию к краю пропасти: кто оступится первым? (9)

Трехлетний развод привел Британию и Евросоюз к краю...

Политика

Президент Литвы призывает Лондон "конструктивно использовать" дополнительное время (1)

Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала...

Границу Литвы и Латвии будут инвентаризировать (1)

После почти двадцатилетнего перерыва идет подготовка...

Правительство Литвы одобрило предложение квот прибывающим на работу иностранцам (9)

В среду правительство Литвы одобрило предложение...

"Это месть": глава МИД - о начатом Россией расследовании в отношении литовских судей (377)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...

Глава МИД Литвы: отрицающий Холокост англичанин Ирвинг нежелателен в Литве (10)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...

TOP новостей

В "черном списке" – 10 районных и две республиканские больницы

В прошлом году уменьшилось число больниц, которые...

"Брексит" отложен до 31 октября: ЕС дал Британии длинную отсрочку (5)

Европейский союз на экстренном саммите вечером 10...

Министр охраны окружающей среды: за отказ от старого автомобиля – тысяча евро

Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка...

В столичном районе Сантаришкес меняется организация движения (4)

В столичном районе Сантаришкес на этой неделе...

Парламент Литвы принял поправки к закону о защите детей

Парламент Литвы 11 апреля принял поправки к закону о...