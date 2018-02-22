Президент Даля Грибаускайте в четверг заявила, что министру внутренних дел Эймутису Мисюнасу лучше активнее решать растущие проблемы иммиграции и уделять меньше внимания поиску виновных или смене должностных лиц.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Domantas Pipas

"За миграционную политику в конце концов отвечает министр, и искать здесь виноватых и толкаться, полагая, что снятием одного (сотрудника - ред.) или ругая другого, можно решить вопросы - так точно не будет, и нужно серьезно думать об этом, а думать нужно было еще год назад", - сказала журналистам президент.

Министр ВД Э Мисюнас не раз критиковал директора Департамента миграции Эвелину Гудзинскайте за не надлежащим образом выполняемую работу, но она отказывается подавать в отставку.

Департамент миграции подвергся критике за то, что не справляется с растущими потоками иммигрантов, особенно с Украины.

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