"За миграционную политику в конце концов отвечает министр, и искать здесь виноватых и толкаться, полагая, что снятием одного (сотрудника - ред.) или ругая другого, можно решить вопросы - так точно не будет, и нужно серьезно думать об этом, а думать нужно было еще год назад", - сказала журналистам президент.
Министр ВД Э Мисюнас не раз критиковал директора Департамента миграции Эвелину Гудзинскайте за не надлежащим образом выполняемую работу, но она отказывается подавать в отставку.
Департамент миграции подвергся критике за то, что не справляется с растущими потоками иммигрантов, особенно с Украины.
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