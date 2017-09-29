В сообщении президентского ведомства говорится, что такие силы "обеспечат оперативный ответ на кибернетические атаки и укрепят превенцию".
Д. Грибаускайте представила в Таллине инициативу создания европейского "кибернетического Шенгена" на фоне обсуждения углубленной интеграции ЕС в области обороны.
"По словам главы государства, нужно не только оперативно обмениваться информацией, но при этом и защищаться, поэтому кибернетическая безопасность должна стать составной частью политики ЕС в областях безопасности и обороны. (...) Также важно общими усилиями развивать технологические средства для установления кибернетических угроз и их нейтрализации", - говорится в пресс-релизе.
По словам президента, злоумышленные кибератаки все больше ставят под угрозу стремительно растущую цифровую экономику ЕС.
В прошлом году в Литве зафиксировано более 50 тысяч киберинцидентов, а во всем ЕС их фиксируется около 4 тыс. ежедневно.
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