В сообщении президентского ведомства говорится, что такие силы "обеспечат оперативный ответ на кибернетические атаки и укрепят превенцию". Д. Грибаускайте представила в Таллине инициативу создания европейского "кибернетического Шенгена" на фоне обсуждения углубленной интеграции ЕС в области обороны. "По словам главы государства, нужно не только оперативно обмениваться информацией, но при этом и защищаться, поэтому кибернетическая безопасность должна стать составной частью политики ЕС в областях безопасности и обороны. (...) Также важно общими усилиями развивать технологические средства для установления кибернетических угроз и их нейтрализации", - говорится в пресс-релизе. По словам президента, злоумышленные кибератаки все больше ставят под угрозу стремительно растущую цифровую экономику ЕС. В прошлом году в Литве зафиксировано более 50 тысяч киберинцидентов, а во всем ЕС их фиксируется около 4 тыс. ежедневно.











3 Поделились

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.