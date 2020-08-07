Он сказал, что Литва "внимательно следит" за начавшейся предвыборной кампанией и призывает придерживаться "общепринятых демократических принципов".
"В Беларуси, как в европейской стране, недопустимы репрессии против гражданского общества. Я призываю руководство Беларуси обеспечить безопасные, свободные и честные выборы и базовые права и свободы человека. Я осуждаю любое вмешательство России в ход и результаты президентских выборов в Беларуси", - отметил президент в распространенном пресс-релизе.
Науседа: БелАЭС - угроза безопасности
Президент также призвал "принципиально защищать позиции Литвы по БелАЭС на международном уровне". Беларусь сообщила, что начинает загрузку ядерного топлива в реактор.
Позиция президента остается неизменной: не покупать электроэнергию БелАЭС и не предоставлять Беларуси возможности пользоваться резервами Круонисской ГЭС.
В пресс-релизе сообщается, что министерству иностранных дел поручено усилить координацию между ведомствами и экспертами Литвы, а также "распространение верной информации" партнерам из ЕС и других стран о безопасности БелАЭС, а также сплотиться и "мобилизовать дипломатические усилия, чтобы электроэнергия, произведенная на небезопасной электростанции, не дошли не только до Литвы, но и до стран региона, и до рынка ЕС."
Литва активно критикует строительство АЭС вблизи своей границы за несоблюдение требований безопасности и готова бойкотировать попадание электричества с БелАЭС на свой рынок. Минск отклоняет претензии Вильнюса.
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