"Если мы покажем, что можем и хотим защитить себя, тогда никто не будет нападать на нас. Мы должны быть готовы психически, политически, технологически, сердцем и душой", - указала Грибаускайте. Политик указала, что российские войска, сосредоточенные на границах стран Балтии и Польши, в десять раз превосходят находящиеся там силы НАТО. Она подчеркнула, что молодое поколение литовцев готово защищать свою страну от любого противника. По ее мнению, было большой ошибкой, что этого не случилось в 1940 году, когда Красная армия оккупировала эту страну.
Грибаускайте: Запад просыпается, лишь когда ему грозит опасность
Даля Грибаускайте считает, что западные государства слишком наивны в оценке России. "Только когда на них нападают, и они замечают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются", - указала президент Литвы. Путин, по ее словам, говорит одно, а делает другое.
Литовский лидер, являющийся одним из самых ярых критиков строительства газопровода "Северный поток-2", подчеркнула тесную взаимосвязь поставок энергоносителей и политики. Если Европа из-за "Северного потока-2" сделает себя зависимой от России, то это даст Путину действенный инструмент для проведения своей политики. Сама Литва освобождается от энергетической зависимости от России путем приобретения сжиженного газа из США.
В прошлом году в ходе общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН литовский лидер заявила, что РФ отрабатывает сценарии нападения на соседние страны на учениях "Запад-2017". Тогда российская делегация не стала слушать Грибаускайте, покинув зал перед ее выступлением.
В 2014 году Грибаускайте назвала Россию "террористическим государством", чем вызвала возмущенную реакцию Москвы.
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