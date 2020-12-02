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Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что на встрече с ВРИО главы правительства Саулюсом Сквернялисом обсудил меры борьбы с коронавирусом (COVID-19), а также готовность старого правительства передать работу новому.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

"В условиях карантина распространение болезни замедлилось, но не остановилось. Чтобы защитить здоровье людей и избежать проблем в работе учреждений здравоохранения, мы должны добиваться снижения количества больных", – сказал президент.

По его словам, в Литву в ближайшее время может прийти вакцина от COVID-19, поэтому надо подготовиться к ее принятию и вакцинации общества.

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С учетом того, что ЕС, а с ним и Литва, определился получить вакцины трех типов, условия хранения которых разные, особенно важно гарантировать слаженные действия в сфере логистики, хранения вакцины и эффективного ее распределения.

Глава страны также высказал ожидания в связи с тем, что временное правительство конструктивно и слаженно передаст свои работы новому правительству, когда оно будет сформировано.

По словам президента, такая передача работ и информации особенно важна в критический для страны период, а временное правительство обязано выполнять все работы до последнего дня.

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