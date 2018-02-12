"Наконец олимпийский спор начал очищаться, жестко реагировать на скандалы (...) Это очень хороший прецедент, что осмелились затронуть такое государство, которое практически сверху на государственном уровне занималось допингом. Это большой шаг вперед в плане того, чтобы сделать спорт прозрачным, обеспечить его прозрачность и качество", - сказала Д. Грибаускайте журналистам в Пхёнчхане.

Президент подчеркнула, что для Литвы эта олимпиада особая, потому что атлетам выпало участвовать в ней тогда, когда страна празднует свой 100-летний юбилей. А то, что Литва может участвовать в символизирующих мир и дружбу играх, по словам президента, "означает всемирный праздник".

В декабре МОК приостановил возможности России из-за поддерживавшегося государством допингового заговора, кульминация которого имела место во время зимней Олимпиады 2014 года в российском городе Сочи. Спортивный арбитражный суд в минувшую пятницу, за несколько часов до открытия Олимпиады в Пхёнчхане, отклонил попытку 47 россиян оспорить запрет, наложенный на их страну из-за допинга. 168 российским спортсменам, которые не употребляли допинг, было разрешено участвовать в Олимпиаде в Южной Корее в статусе "олимпийского спортсмена из России".