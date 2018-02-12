"Наконец олимпийский спор начал очищаться, жестко реагировать на скандалы (...) Это очень хороший прецедент, что осмелились затронуть такое государство, которое практически сверху на государственном уровне занималось допингом. Это большой шаг вперед в плане того, чтобы сделать спорт прозрачным, обеспечить его прозрачность и качество", - сказала Д. Грибаускайте журналистам в Пхёнчхане.
Президент подчеркнула, что для Литвы эта олимпиада особая, потому что атлетам выпало участвовать в ней тогда, когда страна празднует свой 100-летний юбилей. А то, что Литва может участвовать в символизирующих мир и дружбу играх, по словам президента, "означает всемирный праздник".
В декабре МОК приостановил возможности России из-за поддерживавшегося государством допингового заговора, кульминация которого имела место во время зимней Олимпиады 2014 года в российском городе Сочи. Спортивный арбитражный суд в минувшую пятницу, за несколько часов до открытия Олимпиады в Пхёнчхане, отклонил попытку 47 россиян оспорить запрет, наложенный на их страну из-за допинга. 168 российским спортсменам, которые не употребляли допинг, было разрешено участвовать в Олимпиаде в Южной Корее в статусе "олимпийского спортсмена из России".
Литовские дипломаты выражают протест в связи с гимном Литовской ССР на турнире по дзюдо в Италии (61)
Литовские дипломаты в понедельник выражают протест в...
Президент Литвы приветствовала решение не разрешить России участвовать в Олимпиаде (163)
Президент Литвы Даля Грибаускайте приветствовала...
Президент и премьер Литвы выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в России (35)
Президент Литвы Даля Грибаускайте и премьер Саулюс...
Политолог: визит премьера Латвии в Минск может отразиться на Клайпедском порту (56)
Визит латвийского премьера в Республику Беларусь может...
Эстонская разведка: Россия готовит информационные атаки по случаю столетия стран Балтии (82)
В четверг внешняя разведка Эстонии сообщила, что...
TOP новостей
Литовские дипломаты выражают протест в связи с гимном Литовской ССР на турнире по дзюдо в Италии (61)
Литовские дипломаты в понедельник выражают протест в...
После запретов предложение абитуриентам – вас ждет Польша (24)
Абитуриенты в Литве привыкли отмечать стодневки и...
Первые "детские" деньги уже на счетах родителей
Первые в этом году "детские" деньги уже на счетах части...
Владениями Карбаускиса у Каунасского водохранилища заинтересовались инспекторы (5)
Инспекторы по охране природы не нашли в лесу у...
Потрясенный судьбой убитого ребенка врач: его уже нельзя было спасти (4)
12 февраля в Каунасском окружном суде рассматривают...