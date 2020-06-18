aA
В четверг после обеда президент Литвы Гитанас Науседа примет участие в видео-конференции, на которой будет обсуждаться Программа Восточного партнерства Евросоюза.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Во время конференции президент обсудит будущее, направления политики Восточного партнерства, реформы и готовность государств углублять сотрудничество с ЕС", – сказал BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис.

Программа ЕС Восточное партнерство, существующая более десяти лет, – это совместная программная инициатива, направленная на углубление и укрепление отношений с шестью постсоветскими странами - Грузией, Молдовой, Украиной, Арменией, Беларусью и Азербайджаном.

Статьи по теме:
Президент: "Восточному партнерству" нужны куда более сильные импульс и энтузиазм  (5)
Науседа продолжит беседы с главами стран Восточного партнерства  (3)

Ее цель - создать платформу для сотрудничества по вопросам развития демократии, торговли, экономических стратегий, передвижения людей и др.

Ожидается, что очный саммит Восточного партнерства состоится в начале следующего года, когда удастся обуздать пандемию нового коронавируса.

В четверг Г. Науседа также планирует пообщаться по телефону с испанским премьером Педро Санчесом.

С ним планируется обсудить будущий бюджет ЕС и Фонд восстановления экономики на фоне приближающегося саммита, который состоится в пятницу.

По словам А. Бубнялиса, президент также обменяется с испанским премьером мнениями о выборах председателя Еврогруппы.

Правительство Испании предлагает назначить новым председателем Еврогруппы министра экономики Надю Кальвиньо. Министры финансов страны, где введен евро, изберут председателя, поскольку нынешний глава Еврогруппы Марио Сентено недавно ушел в отставку с поста министра финансов Португалии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Литовцы хотели бы отдыхать на родине, но у соседей в 4 раза дешевле (5)

Приближаются длинные выходные, самые теплые месяцы...

Gitanas Nausėda Gitanas Nausėda Gitanas Nausėda

Годовой доклад президента: цель Литвы – справедливое, зеленое, инновационное государство благосостояния (53)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что целью...

Pirmoji MERE parduotuvė Kaune Pirmoji MERE parduotuvė Kaune Pirmoji MERE parduotuvė Kaune

Специалисты оценили приход новой российской сети: места под солнцем на всех не хватит (123)

Крупнейшая российская сеть магазинов низких цен...

Науседа: БелАЭС - ошибка Литвы, которая длится 12 лет (14)

Гитанас Науседа заявил, что Белорусская АЭС в Островце...

Строительный сектор в Литве, как в тисках: работы стало меньше, а если появляются заказы - нет работников (3)

Немалую часть работников строительного сектора в Литве...

|Maža didelių žinių kaina