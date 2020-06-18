"Во время конференции президент обсудит будущее, направления политики Восточного партнерства, реформы и готовность государств углублять сотрудничество с ЕС", – сказал BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис.

Программа ЕС Восточное партнерство, существующая более десяти лет, – это совместная программная инициатива, направленная на углубление и укрепление отношений с шестью постсоветскими странами - Грузией, Молдовой, Украиной, Арменией, Беларусью и Азербайджаном.

Ее цель - создать платформу для сотрудничества по вопросам развития демократии, торговли, экономических стратегий, передвижения людей и др.

Ожидается, что очный саммит Восточного партнерства состоится в начале следующего года, когда удастся обуздать пандемию нового коронавируса.

В четверг Г. Науседа также планирует пообщаться по телефону с испанским премьером Педро Санчесом.

С ним планируется обсудить будущий бюджет ЕС и Фонд восстановления экономики на фоне приближающегося саммита, который состоится в пятницу.

По словам А. Бубнялиса, президент также обменяется с испанским премьером мнениями о выборах председателя Еврогруппы.

Правительство Испании предлагает назначить новым председателем Еврогруппы министра экономики Надю Кальвиньо. Министры финансов страны, где введен евро, изберут председателя, поскольку нынешний глава Еврогруппы Марио Сентено недавно ушел в отставку с поста министра финансов Португалии.